7 ميداليات لـ«أبوظبي للشراع الحديث» في «دولية البارح»

المصدر: المنامة - البيان

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حصد فريق أبوظبي للشراع الحديث 7 ميداليات ملونة (ذهبيتان، وفضيتان، و3 برونزيات)، في النسخة الـ 29 من بطولة «البارح» الدولية للشراع، التي استضافتها البحرين بمشاركة 54 متسابقاً ومتسابقة من 7 دول عربية.

وتوج الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للشراع رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، الأبطال في ختام المنافسات، بحضور سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وسجل أبطال فريق أبوظبي الذهبية والفضية في فئة الأوبتيمست عن طريق مايد آل علي وخليفة الرميثي، وحققت مدية النيادي البرونزية في فئة الفتيات أوبتيمست.

وتوجت كامليا القبيسي بالذهبية في فئة إلكا 4 فتيات، وحصدت مروة الحمادي البرونزية، وفاز عبدالله طارق بالبرونزية في فئة إلكا 4 رجال، ومحمد الحمادي بالفضية في فئة الإلكا 6.

وتوجه سالم الرميثي بالتهنئة إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، على تحقيق الإنجازات والميداليات لأبطالنا، والتفوق الكبير لدولة الإمارات خلال المنافسة، وأكد أن فريق أبوظبي يحقق الإنجازات للرياضة الإماراتية بالنتائج المشرفة في البطولة، وقبل ذلك بفوز البطل راشد الملا بفضية فئة الحركات الاستعراضية في بطولة العالم للدراجات المائية.

وأوضح أن مشاركة الفريق في بطولة «البارح» هدفت لاكتساب خبرات ومهارات جديدة للبحارة المشاركين، والمنافسة على تحقيق الميداليات.

وأشار الرميثي إلى أن متوسط الأعمار لأبطال أبوظبي للشراع الحديث يؤكد أن الجيل الحالي سيحصد الميداليات والألقاب في البطولات المقبلة للشراع بفئاته المختلفة.

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