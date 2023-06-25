مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يشهد المزيد من التحديات الحماسية والفقرات الاستعراضية

المصدر: البيان

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استقطبت التحديات الحماسية والفقرات الاستعراضية الملهمة التي شهدها اليوم الرابع من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، المزيد من عشاق الألعاب، الذين توافدوا من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالفعاليات التشويقية التي تعقد في القاعة الجنوبية 1 مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

وبدأت فعاليات اليوم الرابع بفقرة استعراضية آسرة ساهمت في ترسيخ روح التفاني لدى الجمهور، قدمتها مجموعة "كوسبلاي آيدول Cosplay Idol" على المسرح الرئيسي في مركز المعارض، بمشاركة مجموعة من الفنانين الموهوبين الذين أبدعوا في تقمص شخصيات الأبطال المحبوبين لدى عشاق الألعاب والرياضات الرقمية. كما استمتع الحضور بعرض تنكري آخر قدمته المبدعة سومي كوسبلاي والتي ألهمت الحضور بفنونها التنكرية وعروضها الفنية المشوقة.

وحاز المشاركون في مسابقة "الكوسبلاي" التي ينتظرها الكثيرون بشغف إعجاب الحكام والحضور، وتمكنوا من جذب اهتمام زوار المهرجان بمهاراتهم الإبداعية وفنونهم الحرفية وأزيائهم التي تتمتع بالتفاصيل المتقنة والأنيقة.

ومن جانب آخر، استضافت شرطة دبي بطولة "FIFA 23"، فيما استعرض لاعبو كرة القدم الافتراضيون مواهبهم الاحترافية وأساليبهم الاستراتيجية من خلال المباريات المكثفة وأمام الجمهور الذين هتفوا بأسماء اللاعبين المفضلين لديهم.

أما بطولة "بلاي بيوند Play Beyond" فقد احتلت الصدارة على المسرح الرئيسي باستقطابها لأبرز اللاعبين المؤثرين في العالم والذين أثاروا إعجاب الجمهور مثل اللاعب البارز "ميني مينتر" (الانستغرام:miniminter )، والذي أثار الحماس على منافسات البطولة و كذلك اللاعب الشهير "جرانت" (الانستغرام: granthinds) واللاعب "ديميسوكس" (الانستغرام: demisux)، والنجم "جرانثيندس" (الانستغرام: granthinds) والنجم أبو فلة (الانستغرام: aboflah)، بالإضافة الى اللاعب سعيد وولف (الانستغرام: saeed.wolf)، إلى جانب النجمة المؤثرة والمعروفة بمهاراتها المتميزة في اللعب بشاير (الانستغرام: /gh._@ )، وصانع الألعاب الإلكترونية الموهوب بشار كيال (الانستغرام: basharkk) وسيتمكن الجمهور من الحصول على فرصة ثانية لاللقاء معهم في اليوم الأخير للمهرجان.

وتنافس فيها كلا الفريقين الإقليمي والدولي للحصول على الجائزة عبر مجموعة من التحديات، استعرضوا من خلالها أساليبهم المتميزة ومهاراتهم الاستثنائية في اللعب. وتضمنت البطولة مجموعة من المباريات المكثفة بما في ذلك "Fall Guys" و"Fortnite" و"Rocket League" و"FIFA 23" و"Overcooked" و"Street Fighter 6" و"Call of Duty".

وأبدعت "فوكس سينما" في توفير أجواء حماسية للمشاركين والحضور أثناء انعقاد مباريات ومنافسات بطولة "بلاي بيوند"، ومنحتهم الفرصة للاستمتاع بكل تفاصيل البطولة التي ستخلد في ذاكرتهم.

ومن المتوقع أن يشهد مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023 في يومه الختامي الذي يوافق 25 يونيو، ذروة التشويق والمزيد من البطولات والتجارب والفعاليات والأنشطة الاستثنائية التي ستثير إعجاب الزوار.

ويمكن للزوار الحصول على تذاكر الدخول للمهرجان عبر الموقع الإلكتروني: : https://www.dubaiesportsfestival.com/en/home.html . ولمعرفة المزيد من المعلومات عن المهرجان، يرجى زيارة الصفحة الرسمية عبر: https://www.instagram.com/dxbesportsfest/?hl=en

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