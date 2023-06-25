جولف الأولمبياد الخاص الإماراتي يتوج بالفضية في "عالمية" برلين

المصدر: وام

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أحرز لاعبا منتخبنا الوطني للأولمبياد الخاص علي بن سميدع وعمر البستكي الميدالية الفضية لمنافسات الجولف ضمن دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "برلين 2023"، فيما أنهت الشيخة شيخة بنت سلطان بن صقر القاسمي مشاركتها العالمية الأولى بالمركز الرابع.

واستطاع الثنائي علي بن سميدع وعمر البستكي إنهاء منافسات المستوى الثاني الخاص بالفرق ومعدل الحفر التسع بإجمالي 177 ضربة، ليحصدا الميدالية الفضية، فيما ذهب المركز الأول للثنائي الهندي راهول أجروال وسينج سياني الذي أنهى مسار الحفر التسع بـ 159 ضربة.

وفي منافسات المستوى الأول للإناث الخاص بالمهارات، حققت الشيخة شيخة بنت سلطان صقر القاسمي إجمالي 196 نقطة قادتها للمركز الرابع، بفارق 25 نقطة عن صاحبة المركز الثالث الألمانية ستيفاني لوتز، فيما ذهبت الفضية للبولندية كاترينا يافوكييش بإجمالي 223 نقطة، والذهبية للإيطالية غاليا فيلريني بإجمالي 225 نقطة.

وأكد مدرب المنتخب الوطني سمير الولاني، في تصريحات له أن لاعب المنتخب علي بن سميدع قدم مستويات جيدة للغاية، مستعينا بخبراته السابقة في الدورات العالمية.

وأشادت مدربة منتخب الفتيات إبريل فارني بما قدمته الشيخة شيخة بنت سلطان بن صقر القاسمي وحصولها على المركز الرابع رغم مشاركتها الأولى في الحدث العالمي واعتبرتها خطوة أولى في طريق المنافسة عالمياً.

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