الشارقة لرياضات الدفاع: تزويد اللاعبين بأفضل الخبرات العالمية لتعزيز الاستدامة الرياضية

المصدر: الشارقة - وام

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أكد أحمد سعيد الجروان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس حرص النادي على تزويد لاعبيه بأفضل الخبرات العالمية في جميع رياضاته لتعزيز مستوياتهم الفنية ضمن توجهات إدارة النادي لتحقيق استدامة التدريب والتمكين الرياضي التي تنفذ لدعم تطور اللاعبين استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارته لموقع التدريبات التي يجريها خبير الجوجيتسو الألماني ايرول في فرع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، حيث استمع إلى إيجاز من المدرب حول الإرشادات التي يتم تقديمها ومدى الاستفادة منها.

وحث الجروان اللاعبين على الاستفادة من الفرص المتاحة وبارك لهم الإنجازات الرفيعة المستوى التي يواصلون تحقيقها في البطولات المحلية والدولية، مؤكدا أن الاستعانة بالخبير الألماني هدفه تطوير خطط التدريب والإجراءات الفنية وتطوير أداء اللاعبين والعمل على أن يكون اللاعبون واللاعبات دائما في المراكز المتقدمة.

وقال: نعمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية في تدريب وتجهيز أبنائنا باعتبار ذلك أحد أهم عناصر الاستدامة في الجانب الرياضي ومواصلة تحقيق الإنجازات وأن استقدام الخبير الألماني ايرول هو لتعزيز خططنا ومنها في التدريب المستدام وبفضل الله نتواجد في المركز الأول في الكثير من الرياضات ومنها في الجوجيتسو .

وأضاف: نرى في إدارة النادي وضمن خططنا الإستراتيجية أن اللاعبين بحاجة ماسة لتحديث الخبرة الرياضية لديهم ونرى أيضا أن واجبنا تعزيز نجاحاتهم بتزويدهم بالخبرة العالمية المطلوبة لاستدامة خبرتهم وتطويرها نحو الأفضل وسعداء لأننا نجحنا مبكرا بذلك إذ أن عدد الميداليات المتحققة حتى الآن قارب 2500 ميدالية، مما يدعونا إلى العمل على تمكين لاعبي النادي.

وتابع: نسعى إلى تحقيق أعلى الإجراءات الفنية والإدارية وفقا لأفضل الممارسات العالمية في التدريب وتمكين الرياضيين وتوفير سبل تطوير الأداء والسعي نحو تعليمهم المستمر، كما نسعى دائما إلى استثمار الإعلام الرياضي باستخدام قنوات التواصل والإعلام المتاحة في نشر ثقافة الاستدامة للاعبين وأولياء الأمور والمجتمع بحيث نكون مؤثرين في نشر ثقافة أهداف التنمية المستدامة.

واختتم الجروان بالقول: إن محصلة هذه الجهود ستقود إلى استدامة النتائج والحمد لله فاز النادي مؤخرا بدرع إحدى أكبر بطولات الجوجيتسو في الدولة وهي بطولة «أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو -جولة دبي».

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