اتحاد الكاراتيه يطلق مشروعاً جديداً لدعم المنتخبات الوطنية

المصدر: وام

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دشن اللواء /م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، مشروعاً جديداً لدعم المنتخبات الوطنية للكاراتيه يشمل الفئات العمرية كافة.

جاء ذلك خلال التجمع التدريبي للاعبين المواطنين، والذي حدده مجلس إدارة الاتحاد لبدء المشروع الذي قدمته اللجنة الفنية بالاتحاد واعتمده المجلس ضمن خطوة ورؤية جديدة ينتهجها الاتحاد لتطوير ودعم المنتخبات الوطنية.

حضر إطلاق المشروع المهندس حميد شامس الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد رئيس اللجنة الفنية عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للكاراتيه، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد وعدد من اللاعبين المواطنين ومدربي الأندية.

ويهدف المشروع لتكوين جيل جديد من اللاعبين واللاعبات، يتم اختيارهم وفقاً لأفضل المعايير الواقعية باستخدام مجموعة من البرامج المستقبلية والآليات التنافسية.

وتعرف رئيس الاتحاد خلال التجمع على مقترحات اللاعبين وأولياء الأمور حول آليات التعاون المشترك بالمرحلة المقبلة لدعم المشروع وضمان مستقبل مشرق لأبنائهم في لعبة الكاراتيه وتوفير الاتحاد كافة الإمكانيات للارتقاء بمستوى اللاعبين المواطنين لضمهم للمنتخبات الوطنية.

ووجه اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي بإنشاء لجنة تضم أولياء أمور اللاعبين لما لهم من دور فعال في طرح أفضل السبل لدعم أبنائهم وضمان استمراريتهم في ممارسة رياضة الكاراتيه تحت إشراف الاتحاد

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