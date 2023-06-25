تواصل منافسات سباقات الهجن بميدان الذيد

المصدر: وام

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شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن اليوم منافسات قوية لسباق سن الفطامين، الذي ينظمة نادي الشارقة لسباقات الهجن،برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتضمنت المنافسات إقامة 20 شوطا لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل من دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي ، لمسافة 1500 متر.

وجاءت نتائج المراكز الاولى في السباق كما يلي : الشوط الاول " الشاهينية" لـ أحمد سعيد حارب بالعجيد ، بزمن وقدره 2:7:13، الشوط الثاني " منحاش" لـ أحمد سعيد سالم الكتبي، بزمن وقدره 2:8:84،الشوط الثالث" دانات "لـ محمد هاشل راشد الخاطري،بزمن وقدره 2:8:67،الشوط الرابع"الشامخ" لـ علي مطر محمد محيان الكتبي،بتوقيت وقدره 2:8:22،الشوط الخامس" نجود" لـ راشد سعيد علي لاحج،بزمن وقدره 2:8:14،الشوط السادس "شاهين" لـ منصور علي سعيد بن كندية ،بزمن وقدره 2:11:33، الشوط السابع "الهنوف" لـ محمد هاشل راشد الخاطري،بزمن وقدره 2:5:67 ( افضل توقيت ) الشوط الثامن" برستيج" لـ محمد هاشل راشد الخاطري،بزمن وقدره 2:9:74،الشوط التاسع "الشاهينية" لـ سلطان سالم سعيد الخاصوني،بتوقيت وقدره 2:7:40، الشوط العاشر " شاهين" لـ محمد حارب محمد الخاصوني،بتوقيت وقدره 2:7:60،الشوط الحادي عشر"سرابة" لـ علي سلطان راشد النعيمي ،بزمن وقدره 2:10:68 ،الشوط الحادي عشر " شاهين" لـ منصور علي سعيد بن كندية، بزمن وقدره 2:7:17.

أما في ألأشواط المفتوحة :- فقد حقق في الشوط الثالث عشر"الشاهينية" لـ محمد حارب محمد الخاصوني،بزمن وقدره 2:9:29، الشوط الرابع عشر"شاهين" لـ حميد راشد خليفة الغفلي،بزمن وقدره 2:12:58،الشوط الخامس عشر"الشاهينية" لـ محمد سعيد محمد الكتبي،بزمن وقدره 2:10:99 ،الشـــــوط السادس عشر" شاهين "لـ حميد راشد خليفة الغفلي،بزمن وقدره 2:12:47.

وفي أشواط الصعوب : حقق في الشوط السابع عشر" الشبابية" لـ محمد خلفان بالعامري الكتبي،بتوقيت وقدره 2:11:18.الشوط الثامن عشر" أدهم" لـ سالم سعيد ضحي الكعبي،بزمن وقدره 2:16:47، الشوط التاسع عشر"الشاهينية" لـ محمد سعيد محمد الكتبي،بتوقيت وقدره 2:11:87،الشوط العشرين" اساس" لـ مطر علي غدير الكتبي، بزمن وقدره 2:14:04.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن أن سباق سن الفطامين بميدان الذيد، أتاح الفرصة الكبيرة لكافة ملاك الهجن من أبناء القبائل للمشاركة بالهجن من فئة سن الفطامين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تنصب على التمسك بهذا الموروث التاريخي العريق ، والذي نفتخر به جميعاً لأن رياضة الهجن تشكل جانباً كبيراً من تاريخ دولة الامارات ، ولحرص سموه على بقاء واستمرارية هذه الرياضة التراثية.

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