"الجودو" يختتم مشاركته في بطولة "أولان باتور جراند سلام"

المصدر: وام

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اختتم منتخب الجودو مشاركته في بطولة" أولان باتور جراند سلام"، التي أقيمت بصالة "السهوب آرينا" في منغوليا، وتأتي ضمن استعدادات الفريق لبطولة الماستر التي تنطلق بالعاصمة المجرية بودابست في 4 أغسطس القادم.

وخسر لاعب المنتخب أرام جرجوري في المرحلة الثانية من تصفيات الوزن الثقيل تحت 90 كجم أمام بطل طاجيكستان اوستو كومر، بعد أن حقق الفوز في افتتاح التصفيات على بطل كازاخستان بيجازي ايان المصنف الثامن في البطولة وحامل ذهبية بطولة آسيا للناشئين 2021.

وشارك منتخب الجودو مع باقي المتنافسين في بطولة أولان باتور جراند سلام للجودو في الاحتفال بذكرى تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وأكدت المنتخبات المشاركة أن هذا اليوم يعتبر احتفالاً بالرياضة والصحة والمحبة والسلام بين شعوب العالم، والذي يمثل ترجمة لرسالة اتحاد الإمارات للجودو التي أطلقها في أكتوبر 2018، و كانت نقطة تحول في مسيرة الاتحاد الدولي للجودو.

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