كرايتشيكوفا وأوستابنكو في نهائي برمينغهام للتنس

المصدر: برمينغهام - أ ف ب

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بلغت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة 12 عالمياً، نهائي دورة برمينغهام الإنجليزية للتنس في الملاعب العشبية بفوزها على الصينية جو لين 6 - 3، 6 - 2.

وتلتقي اليوم في النهائي مع اللاتفية يلينا أوستابنكو السابعة عشرة الفائزة على الروسية أناستازيا بوتابوفا 5 - 7، 6 - 2، 6 - 4.

وسيجمع النهائي بين بطلتين سابقتين لرولان غاروس بعدما توجت كرايتشيكوفا باللقب في سنة 2021 وأوستابنكو في سنة 2017.

أفضلية

وتملك اللاتفية أفضلية 4 - 2 في المواجهات المباشرة بينهما، وآخرها في الدور الـ32 من دورة روما للألف هذا العام.

وتطمح كرايتشيكوفا إلى إضافة لقب سابع إلى مسيرتها وثانٍ هذا العام بعد دورة دبي وأول على أرض عشبية.

كما تأمل الاستعداد بأفضل طريقة لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والتي تنطلق مطلع يوليو المقبل والتي تبقى أفضل نتيجة لها فيها الدور الرابع، الأسوأ لها في بطولات غراند سلام.

أما أوستابنكو فبلغت أول نهائي هذا العام وتأمل تحقيق لقبها الأول منذ تتويجها في دورة دبي العام الماضي والسادس في مسيرتها.

دورة كوينز

من ناحية أخرى بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً، أول نهائي في الأراضي العشبية بعد فوزه في نصف نهائي دورة كوينز للتنس على الأمريكي سيباستيان كوردا، ليضرب موعداً مع الأسترالي أليكس دي مينور الذي أقصى الدنماركي هولغر رونه المصنف سادساً والعودة إلى صدارة التصنيف على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش في حال تتويجه باللقب. وتغلب ألكاراس على المصنف 32 عالمياً 6 - 3، 6 - 4 فيما فاز دي مينور الثامن عشر 6 - 3، 7 - 6 7 - 2 على رونه.

وسيخوض ألكاراس، المصنف أول عالمياً سابقاً، النهائي الرابع عشر في مسيرته والسادس هذا العام، آملاً رفع لقبه الحادي عشر في المجمل والخامس في سنة 2023.

وفي حال نجح في ذلك في دورة الـ500 نقطة، سيستعيد صدارة التصنيف العالمي من ديوكوفيتش الذي يبتعد عنه بفارق 420 نقطة ويدخل بذلك قرعة ويمبلدون التي تنطلق بعد 10 أيام مصنفاً أول.

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