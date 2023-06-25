«آسيوي القوى» يدعم استضافة الإمارات بطولة الشباب

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أكد دحلان جمعان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، دعم الاتحاد لدولة الإمارات في تنظيم واستضافة النسخة الـ21 من البطولة الآسيوية للشباب (تحت 20 عاماً) العام المقبل، بشكل مميز وتسخير جميع الإمكانات التي تحقق الأهداف التطويرية لهذه الرياضة على المستوى القاري.

وأوضح الحمد على هامش اللقاء الدولي الأول لأفضل الممارسات في ألعاب القوى بدبي، أن الاتحاد الآسيوي بدأ مبكراً التحضير والإعداد للبطولة القارية بالتنسيق مع الجانب الإماراتي، من خلال التأسيس الفني، والترتيبات الأخرى. (دبي - وام)

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