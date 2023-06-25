اتحاد الدراجات يكرم أصحاب الإنجازات

المصدر: الشارقة - وام

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نظم اتحاد الإمارات للدراجات حفله السنوي لتكريم أصحاب الإنجازات خلال الموسم المنقضي 2022 - 2023، وذلك في مقر نادي الشارقة للشطرنج.

وفاز نادي أبوظبي للدراجات بدرع التفوق الرياضي العام، وفريق شرطة دبي بلقب بطل الدوري للترتيب العام لفرق الهواة المواطنين، وسيطر نجوم شباب الأهلي والمنتخب الوطني على المراكز الأولى في الجوائز الفردية، وحصدها أحمد المنصوري، وسيف معيوف، وبول غريغا، وعبدالله جاسم، ومحمد المنصوري، إضافة إلى صفية الصايغ، من فريق الإمارات في فئة السيدات.

وحرص الاتحاد على تكريم الرعاة الرئيسيين للاتحاد والأندية والمجالس الرياضية والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، إضافة لتكريم الفريق الفائز بدرع التفوق العام.

وحضر الحفل كل من منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، ونائباه محمد سند القبيسي، وخليفة بن عمير، وحارب العلي عضو مجلس الإدارة وعدد كبير من مسؤولي الأندية والمجالس الرياضية في الإمارات.

ووجه بوعصيبة الشكر لكل من ساهم في تحقيق الإنجازات خلال الموسم الماضي، وكانت سبباً في رفع علم الإمارات على كل المستويات الخليجية والعربية والقارية.

وقال: أصبحت الإمارات على خارطة المنافسة وأبطالها يركزون حالياً على الميداليات ومنهم يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري، وصفية الصايغ، وانضم إليهم البطل عبدالله جاسم، الذي نجح في الحصول على أول ميدالية في تاريخ الإمارات تحت 23 سنة.

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