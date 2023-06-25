«الزاركا» يبحث عن كأس الوثبة في بروكسل

المصدر: عواصم - البيان

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يواصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فعالياته وتنطلق مساء اليوم فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، بمضماري بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، ووارجيم بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وبمجمل 17 خيلاً مشاركة.

ويتصدر الترشيحات في بيليوستي الجوادان «البان» لإيفان يوردانوف ديمتروف، وبإشراف أمين محمد، وقيادة لوكوف دوبرين، و«جوت دو لاجارديه» لخريستو ستويانوف هيستوف، وبإشراف ايفان جورجيف ايفانوف، وقيادة اتانسوف فالنتين.

فيما يبحث الجواد «الزاركا» للمالك والمدرب الهولندي يوهان فرستربين، عن كأس الوثبة في مضمار وارجيم ببروكسل ويعد أقوى المرشحين للقب.

وتأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويجتذب مضمار بيليوستي العشبي ببوخارست النسخة الأولى من سباق كأس الوثبة ستاليونز، البالغة جائزته 5000 يورو، وبمشاركة 8 خيول عربية في سن 4 سنوات فما فوق لمسافة 1700 متر.

ترشيحات

ويتنافس في اللقب بجانب الجوادين «البان» لإيفان يوردانوف ديمتروف و«جوت دو لاجارديه» لخريستو ستويانوف هيستوف، كل من الجواد الروماني «ولالا» لماريا فيليت كيندا، وبإشراف المالكة نفسها، وقيادة الفارس ساندو اوكتافيان، و«الخيم» للمالك والمدرب فيوريل دابيجا، وقيادة لورنزو خورخي.

إشادة

وأشاد فيوريل دابيجا رئيس اتحاد سباقات الخيول في رومانيا، بانطلاق الجولة الأولى من كأس الوثبة ستاليونز، مؤكداً دور المهرجان في تحقيق الجانب المهم في الارتقاء بالخيول العربية الأصيلة التي أصبح لديها عشاق ومهتمون بتربيتها، ومتمنياً التوفيق لجميع المشاركين.

مضمار وارجيم

وفي السياق نفسه تتنافس في مضمار وارجيم البلجيكي، 9 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، في لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز الصيفي للتحمل لمسافة 2300 متر، والبالغة جائزته 5000 يورو.

ويتنافس مع الجواد «الزاركا» كل من «هاشم» للشيخ محمد آل ثاني، وبإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة ستيفان برو، و«فريدي باي» للمالك والمدرب جي تي زوتليف، وقيادة ستيفان هيلين.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

سباقات جديدة

وانطلقت فعاليات النسخة الـ15 للمهرجان العالمي في 11 يناير الماضي، وتمت إضافة سباقات جديدة إلى هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً في أنحاء العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة ومنها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة.

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