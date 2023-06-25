مشاركة إماراتية باجتماعات «البارالمبية الدولية» ومنتدى الرياضيين في كوريا الجنوبية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تبدأ اليوم بمدينة تشيون بجمهورية كوريا الجنوبية اجتماعات اللجنة البارالمبية الدولية والنسخة الثالثة من منتدى الرياضيين للجنة البارالمبية الدولية، ويشارك فيها محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وماجد العصيمي عضو اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.

ويشهد الحدث الكبير حضور أكثر من 100 شخصية رياضية عالمية من المعنيين بشأن الرياضة البارالمبية وأبرز اللاعبين العالميين، لمناقشة العديد من الأمور المهمة وبحث مستقبل الرياضة والرياضيين من أصحاب الهمم على مستوى العالم.

ويركز المنتدى على الألعاب البارالمبية، والتصنيف، ومكافحة المنشطات، ورفاهية الرياضيين، والنهوض بالحركة البارالمبية.

ويطرح المجلس البارالمبي الدولي مناقشة الخطة الإستراتيجية للجنة البارالمبية الدولية لدورة 2023 ـ 2026، ودستور اللجنة البارالمبية الدولية الجديد وتأثيره على تمثيل الرياضيين وتمثل الإمارات في هذا المنتدى اللاعبة سلامة الخاطري والتي ستناقش مستقبل رياضة الهمم.

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