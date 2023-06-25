فريق الإمارات للدراجات يتألق بالزمن في البرتغال

المصدر: دبي - البيان

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نجح دراجا فريق الإمارات، جواو ألميدا، وإيفو أوليفيرا، في تقديم أداء جيد، بشكل استثنائي في البطولة الوطنية لسباق الزمن في البرتغال، والتي أقيمت منافساتها، أمس، حيث احتلا المركزين الأول والثاني على التوالي، ليحقق الفريق فوزاً مستحقاً في البطولة.

وكان ألميدا فاز بالفعل بهذا اللقب العام 2021، وسيتجه اليوم الأحد إلى سباق الطريق ليدافع عن اللقب، حيث يشارك مع زملائه في فريق الإمارات روي وإيفو، وسيبذل الثلاثي جهوداً لتحقيق النصر.

وقال ألميدا: السباق كان جيداً حقاً، حيث فوجئت بأدائي في سباق الزمن، وكان مستواي أفضل مما كنت أتوقع. الجو أيضاُ كان رائعاً، ولا شك سيكون الجميع سعداء بأداء الفريق مع تحقيق المركزين الأول والثاني، ونأمل اليوم أن نحقق الهدف ونحتفظ بالقميص في الفريق، ولا يهم من سيفوز بالسباق، لكن الأهم أن الفائز سيكون أحد دراجي فريق الإمارات، وهذا أمر جيد.

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