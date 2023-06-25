8 طيارين عالميين في «جيم إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

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استقطبت بطولة دوري أبطال الطائرات من دون طيار «Desert Thrills and Chills» ضمن فعاليات «جيم إكسبو» بمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، ثمانية من الطيارين العالميين المختصين في مجال محاكاة الطائرات من دون طيار، وأبدع الطيارون في إظهار مهاراتهم الإبداعية في أثناء تنافسهم في البطولة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر منصة «Twitch».

ويواصل المهرجان، الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، فعالياته المميزة، وشهد في يومه الأول المزيد من التشويق والترفيه والإبهار مع انطلاقة «جيم إكسبو»، الذي يستهدف عشاق الألعاب من جميع الفئات العمرية، ويحتضن مجموعة من البطولات والتحديات الاستثنائية، وتجارب الواقع الافتراضي المتميزة.

واستضاف «جيم إكسبو» في يومه الأول بطولة عائلية تدعى «Battle of Dubai Family Minecraft»، تنافس فيها أكثر من 80 عائلة.

عشاق الماضي

ومن جهة أخرى، استقطبت منطقة «ريترو زون Retro Zone» في المهرجان عشاق الماضي، في رحلة نحو العصر الذهبي للألعاب، حيث آلات «الأركيد» العتيقة، ومنحتهم فرصة الاستمتاع بمختلف التحديات التي كانت متوافرة في السابق.

مغامرات

أتاحت منطقة «تيبل زون» لزوار المهرجان من العائلات والأصدقاء العديد من مغامرات وتحديات الطاولات الحماسية وتجارب الألعاب اللوحية الآسرة، مع تخفيضات حصرية بـ20 % على ألعاب «Otaku» في الحدث.

تجربة تسوق

ويعد متجر «ذا ناروز» بمثابة كنز يبحث عنه عشاق الألعاب والفنون في «جيم إكسبو»، حيث يقدم لهم تجربة تسوق فريدة تجمع بين الإبداع والألعاب.

كما يوفر العديد من السلع الحصرية في مجال صناعة الألعاب والطباعة والفنون الرقمية الآسرة، إضافة إلى الكثير من منتجات الملابس الأنيقة، ومطبوعات وألعاب الرسوم المتحركة، والتصاميم ثلاثية الأبعاد التي يطرحها 32 فناناً موهوباً من المواطنين والمقيمين في الدولة.

استكشاف

وتمكن زوار «جيم إكسبو» من استكشاف التقنيات المتطورة والألعاب الحصرية والعروض المبهرة التي تقدمها العلامة التجارية الشهيرة «جيكاي»، في حين قدمت شرطة دبي من خلال منصتها في المهرجان العديد من المبادرات والتحديات والتقنيات المبتكرة.

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