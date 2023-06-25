منتخب السباحة جاهز لـ«عربية الجزائر» ومونديال اليابان

المصدر: دبي - البيان

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يواصل منتخب السباحة استعداده للمشاركة بدورة الألعاب العربية في الجزائر، والتي ستقام في الفترة من 5إلى 15 يوليو المقبل، ويشارك بثلاثة سباحين في البطولة وتغادر بعثة المنتخب 2 يوليو المقبل، ثم يتجه بعدها المنتخب الوطني إلى المشاركة في بطولة العالم للسباحة في كوكا باليابان.

وأعلنت لجنة تسيير الأعمال مشاركة 3 سباحين في دورة الألعاب العربية وهم سالم غالب، وعمر الحمادي، ويوسف الشامسي، وتضم البعثة مروان حافظ الحتاوي مدرباً للمنتخب وعبدالواحد محمد عبدالله إدارياً، وخالد الدسوقي مدرب لياقة.

وعقب انتهاء البطولة يشارك المنتخب في بطولة العالم للسباحة باليابان وتشهد مشاركة يوسف المطروشي الذي سيأتي من أمريكا إلى البطولة ويلتقي معه سباح منتخبنا سالم غالب، ومروان حافظ في البطولة العالمية.

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