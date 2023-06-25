منتخبنا للجودو خامساً في «أولان باتور غراند سلام»

المصدر: دبي - البيان

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حل منتخبنا الأول للجودو خامساً في الترتيب العام على مستوى الوزن الخفيف في اليوم الأول من بطولة «أولان باتور غراند سلام للجودو»، التي تختتم اليوم بصالة «السهوب أرينا» في منغوليا.

وذلك بمشاركة لاعبنا أرام جرودوري في وزن تحت 90 كجم، وكان لاعبنا نارمند بيان، الذي شارك في وزن تحت 66 كجم قريباً من منصة التتويج، والفوز بميدالية لولا تحامل طاقم مباراته أمام يشار نجفوف «أذربيجان»، الذي فاز ببرونزية الوزن، بعد أن نجح لاعبنا في تخطى أبرز المصنفين في الدور التمهيدي.

ومرحلة المجموعات في هذا الوزن، الذي ضم 28 لاعباً من أبرز المصنفين، في مقدمتهم المصنف الأول المنغولي يوندون الباشا، الذي نال ذهبية الوزن، كما حلت لاعبتنا باتسو التان في المركز الخامس في وزن تحت 57 كجم، بعد أن قدمت مستويات فنية رائعة، لتؤكد تطور مستواها من بطولة لأخرى.

على جانب آخر شارك ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو في تتويج الفائزات في نهائي وزن تحت 52 كجم للسيدات، وأعرب عن سعادة اتحاد الإمارات للجودو للتطور الملحوظ للمنتخب الأول، خلال مشاركاته أخيراً في تلك البطولة، التي تأتي ضمن معسكر الإعداد لبطولة الماستر في المجر، في إطار سباق التأهل الأولمبي، والذي اقترب منه عدد من لاعبي منتخبنا، وهو ما خطط له الاتحاد، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي.

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