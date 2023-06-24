«الشارقة للدفاع عن النفس» بطل «أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت صباح أمس منافسات اليوم الأول من بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «بدون بدلة» التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، وسط حضور جماهيري كبير وأداء قوي للاعبي فئات البراعم والناشئين والشباب والأساتذة الذين يمثلون عدداً من الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.

وتوّج عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو الفائزين في المنافسات التي شهدت تتويج الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول، و وشباب الأهلي في مركز الوصيف، وA.F.N.T في المركز الثالث.

وحظيت منافسات اليوم الأول بمشاركة واسعة في فئات البراعم والناشئين والشباب والأساتذة، حيث تمنح البطولة للفائز بالمركز الأول 600 نقطة عن كُل فئة ضمن نظام التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو(AJP)، تمهّد لهم الطريق للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر

وتعزز فرصهم في التأهل إلى جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مع ختام الموسم.

ضمانة للمستقبل

وهنأ عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو الفائزين بالبطولة، وأشاد بالمشاركة الواسعة للأندية والأكاديميات في المنافسات، مؤكدا أن مشاركة فئة البراعم غير المسبوقة في معظم بطولات الاتحاد والرابطة هذا الموسم، تواكب رؤية الاتحاد وخططه في الاستثمار والكشف عن المواهب الصاعدة التي تشكّل الضمانة الكبرى لاستدامة تطوّر الرياضة محلياً وعالمياً.

قيم نبيلة

وأثنى الهاشمي على خطوة تنظيم بطولات الاتحاد بالتعاون مع الرابطة في مختلف إمارات ومناطق الدولة، مشددا على أنها تحقق الأهداف في ضمان مشاركة أكبر على صعيد اللاعبين. وأضاف: «يعكس ادراج فئة البراعم ضمن منافسات البطولة ومشاركتهم الواسعة الوعي المتنامي في أوساط الأسر والعائلات بأهمية هذه الرياضة، وتشجيع أبنائهم وبناتهم على ممارستها لما لها من أثر كبير في إعداد الأجيال ليكونوا مؤثرين في المجتمع، وإكسابهم قيمها النبيلة كالمثابرة والإصرار والشجاعة والثقة بالنفس.

أفضل المنصات

وأوضح الهاشمي أن مثل هذه البطولات التي تحظى بمشاركة دولية كبرى، تسهم في رفع مستوى وكفاءة اللاعبين المشاركين، مؤكدا أن التنظيم المتميز لصالة راشد بن حمدان في نادي النصر للحدث يسهم في توفير أفضل المنصات للأبطال لاخراج أفضل ما لديهم من إمكانات.

صقل المواهب

وقال البرازيلي بابلو ديسيرو عضو الجهاز الفني لنادي شباب الأهلي للجوجيتسو:»يحرص النادي على التواجد في كل بطولات الاتحاد في إطار خطة متكاملة تهدف إلى إعداد فريق مؤهل في جميع الفئات يمكنه المنافسة على المستويات كافة خلال الأعوام القليلة القادمة، مع التركيز بشكل أساسي على فئات البراعم والأشبال الذين يشكلّون حجر الزاوية في مشروع النادي«.

وأضاف ديسيرو:» تساهم هذه البطولة في صقل المواهب المحلية من خلال احتكاكهم مع مجموعة من أبرز اللاعبين ذوي المهارات العالمية، منوها بأن منافسات فئة البدون بدلة تضيف الكثير إلى خبرات اللاعبين وتكسبهم تقنيات متنوعة، لا سيما أن النزالات تختلف نوعا ما عن نزالات البدلة، من ناحية اعتمادها بشكل كبير على التشابك بالأيدي والنزال الأرضي«.

واختتم بالقول:» متفائل بقدرة لاعبينا على التطور بشكل كبير في المنافسات علماً بأن الهدف هو الخروج بأكبر عدد من المكاسب الممكنة، وتوظيفها في التحضير للبطولات المقبلة، لأن أهدافنا القادمة لا تقتصر على المشاركة فقط، بل حصد الألقاب وصعود منصات التتويج«.

الأسر والعائلات

تميزت منافسات اليوم الأول من البطولة بتواجد كبير للأسر والعائلات التي توافدت من مختلف إمارات الدولة لمؤازرة أبنائها وتشجيعهم خلال النزالات، وفي هذا الإطار ثمّن السيد خالد المنصور والذي كان بصحبة حفيديه خالد وخليفة من فئة البراعم جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تنظيم هذه البطولات التي توفر تجربة مجتمعية متكاملة، وتهدي الأبناء فعالية مرموقة يستغلون من خلالها وقتهم بشكل مثالي مع دخول إجازة الصيف».

وأضاف: «رياضة الجوجيتسو أصبحت تمثل أسلوب حياة لكثير من أبناء المجتمع، ونحرص على عدم تفويت المشاركة في أي بطولة تقرّب أبناءنا من تحقيق أحلامهم في هذه الرياضة».

عزيمة وإصرار

وبدوره يقول السيد عمر حسن بلال والد اللاعب حميد من فئة البراعم أن رياضة الجوجيتسو ساهمت في تطوير شخصية ابنه بشكل كبير وأصبح أكثر ثقة بنفسه، وتحليا بالصبر في التعامل مع التحديات. وأكّد أن ولده متفوق في مقاعد الدراسة، لكنه بحاجة إلى المزيد من التدريب والتطور في الرياضة، وبالرغم من عدم تحقيقه العديد من الانتصارات في البطولات، إلاّ أنه اليوم أكثر تصميما على العمل بجد والتدرب المتواصل كي يتخطى هذه المرحلة ويبدأ في حصد الانتصارات والتتويج، وتلك هي أبرز القيم التي تتأصل في نفوس الأبناء كنتيجة لممارسة رياضة الجوجيتسو التي ترسخ قيم المثابرة والإصرار على تحقيق الهدف«.

فرصة للتطور

ويقول سيف البلوشي لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس (حزام أصفر) الفائز بفضية فئة الشباب وزن 42 كج:» سعيد بالمشاركة بهذه البطولة والمضي بأجواء المنافسات القوية مع أبرز اللاعبين وبلوغي منصة التتويج. المشاركة في منافسات فئة بدون البدلة تمثل تجربة جديدة لي وتتطلب تقنيات مختلفة. كنت أطمح للفوز بالنزال النهائي ولكن هذه ميزة البطولات الكبرى كونها تجمع أفضل اللاعبين. أنا مقتنع بأن الوصول إلى النهائي إنجاز جيد في هذه المرحلة.

وأضاف:«فتحت لي المشاركة في هذه البطولة آفاقا جديدة وسأحرص على التدريب على تقنيات مختلفة تساعدني في خوض نزالات فئة بدون بدلة بثقة أكبر، وأنا على ثقة بأنني أملك القدرة على تطوير مهاراتي والنمو مع الوقت».

جودة عالية

وقال البرازيلي مارسيو كلوزر حامل الحزام الأسود من أكاديمية «أتليتيكا بيتس» في البرازيل والذي ينافس في فئة الأساتذة 1 لوزن 85 كجم:" حريصون على التواجد الدائم في البطولات التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، حيث نقطع كل هذه المسافات لأن بطولاتها هي الأفضل على مستوى العالم.

وواصل: يجد المحترفون لا سيما البرازيليون في بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو ما يفتقدون إليه في الكثير من البطولات والدول الأخرى، فكل شيء منظم بشكل احترافي هنا، لانهم يهتمون بأدق التفاصيل. ولا شك بأن تلك العوامل والظروف تشعرنا بالراحة والطمأنينة وتركيز جهودنا نحو تقديم أفضل أداء على البساط.

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