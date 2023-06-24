رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى: كل الدعم للإمارات في استضافة بطولة آسيا للشباب

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أكد دحلان جمعان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، دعم الاتحاد لدولة الإمارات في تنظيم واستضافة النسخة الـ21 من البطولة الآسيوية للشباب ( تحت 20 عاماً ) في 2024، بشكل مميز وتسخير جميع الإمكانات التي تحقق الأهداف التطويرية لهذه الرياضة على المستوى القاري .

وأوضح الحمد على هامش اللقاء الدولي الأول لأفضل الممارسات في ألعاب القوى بدبي أمس، أن الاتحاد الآسيوي بدأ مبكراً التحضير والإعداد للبطولة القارية بالتنسيق مع الجانب الإماراتي، من خلال التأسيس الفني، والترتيبات الأخرى.

وعبر الحمد عن سعادته بتواجده بين أشقائه في الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى برئاسة سعادة اللواء الدكتور محمد المر، لحضور اللقاء الدولي، تحت شعار "التجارب الناجحة"، والذي يمثل منظوراً جديداً لهذه الرياضة، بتواجد أصحاب التجارب والمبادرات، لطرح أفكارهم، وتبادل الرؤى.

وأشار إلى أن اتحاد الإمارات لألعاب القوى في المسار الصحيح لتطوير هذه الرياضة، بالمبادرات الواضحة التي تدفعهم للتحرك بشكل أفضل وأسرع لتحقيق الإنجازات، وفق خطط تحظى بالدعم الحكومي والمجتمعي، والاهتمام الكبير من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

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