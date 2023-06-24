حصة بوحميد تشيد بدور اتحاد السلة في إنجاح «مونديال الكراسي»

المصدر: (دبي - البيان)

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أثنت معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي على جهود اتحاد السلة وتعاونه على إنجاح تنظيم بطولة كأس العالم للكراسي المتحركة لكرة السلة التي اختتمت في دبي مؤخراً وسعيه لنشر اللعبة والوصول بها إلى العالمية.

وقامت حصة بو حميد، وبحضور ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم بتكريم اتحاد اللعبة ممثلاً في اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي في الحفل الختامي الذي أقامته اللجنة المنظمة للمونديال بمركز دبي التجاري.

وأشادت اللجنة المنظمة لمونديال الكراسي المتحركة بتعاون ودعم اتحاد كرة السلة بتخصيص نخبة من أبرز الحكام المحليين الدوليين للإسهام في إدارة مباريات الحدث العالمي الذي حظي بتقدير كبير من الاتحاد الدولي لكرة السلة للكراسي المتحركة.

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