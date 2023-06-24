منتخبنا يقترب من التتويج في «أولان باتور غراند سلام» للجودو

المصدر: أولان باتور- البيان

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اقترب منتخبنا للجودو من منصة التتويج في بطولة أولان باتاور غراند سلام للجودو في منغوليا، وتأهل نارمند بيان وبشيرات لاعب ولاعبة منتخب الإمارات إلى الدور النهائي للبطولة المقامة بصالة السهوب ارينا بالعاصمة المنغولية أولان باتور ضمن بطولات الاتحاد الدولي الأربع الكبرى، ونجح نارمند من تخطى البريطاني ألكسندر شورت في المباراة الأولى في الدور التمهيدي لوزن تحت 66 كلغم، بكل جدارة وبـ «القاضية الفنية».

وواصل تفوقه في تصفيات وزن تحت 66 كلغم متخطياً ان باول، بطل كوريا الجنوبية، الفائز بفضية بطولة العالم للجودو «الدوحة 2023»، وفضية «باريس غراند سلام 2022»، وبرونزية طشقند العالمية للكبار، ثم واجه المنغولي جون ايردين في صدارة المجموعة الرابعة المؤهلة لمرحلة المجموعات، ونجح مجدداً في تخطيه، ليبلغ الدور النهائي لمرحلة الميداليات والتتويج.

تفوّق

وتفوّقت بشيرات على بطلة كوريا الجنوبية سيون جانغ في منافسات وزن تحت 52 كلغم، وتخطت صاحبة الأرض والجمهور المنغولية تسيرينتو في المرحلة الثانية، إلا أنها خسرت نتيجة خطأ تكتيكي أمام بطلة فرنسا بشارد اماندين الحائزة ذهبية «أنطاليا غراند سلام في 2023»، وانتقلت لاعبتنا بشيرات للعب في ملحق الوزن أمام المنغولية تربيش آريون وتمكنت من الفوز عليها لتنتقل للقاء بطلة أوزبكستان كيلديوروفا في ملحق التأهل للمربع الذهبي.

إصابة

ونجحت لاعبتنا باتسو التان في التفوق على الألمانية سيجا بلهاوس في تمهيدي منافسات وزن تحت 57 كلغم، وواصلت تفوقها لتتخطى البريطانية ويلسون مالين، إلا أنها خسرت أمام الكندية المصنفة الأولى للوزن كريستا ديغوتشي، لتنتقل للعب في ملحق الوزن أمام البرتغالية تلما مونتيرو لتخسر اللقاء في الدور قبل النهائي لملحق التأهل للمربع الذهبي نتيجة الإصابة.

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