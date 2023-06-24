متحف المستقبل يستضيف النخبة في لقاء «دولي ألعاب القوى»

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس في متحف المستقبل بدبي، فعاليات اللقاء الدولي الأول لأفضل الممارسات في مجال ألعاب القوى والذي ينظمه اتحاد الإمارات لألعاب القوى، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبة، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي.

حضر اللقاء معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والأمير نواف بن محمد آل سعود نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى ودحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، واللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى،وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر، أن اللقاء الذي يحمل شعار «التجارب والممارسات الناجحة»، يحظى بمشاركة نخبة من مسؤولي الاتحادات الدولية والخبراء والإعلاميين المختصين في ألعاب القوى، لتبادل الخبرات والأفكار، والارتقاء بالجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية من خلال الاطلاع على أهم الاستراتيجيات الفاعلة في ألعاب القوى.

والخطط الناجحة لإدارة البطولات العالمية وقال إن اللقاء يناقش دراسة حول دور الإدارة والحوكمة في نجاح اتحادات ألعاب القوى إلى جانب دور الأكاديميات المختصة، ومراكز التدريب في صناعة الأبطال، وبحث تطوير منظومة التحكيم.

وثمن محمد المر دعم الاتحاد الآسيوي والذي أسفر عن استضافة الإمارات 3 فعاليات وهي اللقاء الدولي الحالي، وسباق آسيا لنصف الماراثون، في نوفمبر المقبل بطولة آسيا للشباب في أبريل 2024.

وأكد دحلان الحمد أن الإمارات تحتل مكانة متميزة بين عائلة الاتحاد الآسيوي وهي قادرة على تنظيم بطولات كبيرة ناجحة، والتنوع الجغرافي في الدولة يتيح اكتشاف وتطوير رياضيين في مختلف منافسات الجري.

تبادل الدروع

وتم تبادل الدروع التذكارية بين اتحاد الإمارات لألعاب القوى والاتحاد الآسيوي والقيادة العامة لشرطة دبي، وتم تقديم هدية إلى نائب رئيس الاتحاد الدولي، كما كرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، ودحلان الحمد عدداً من النجوم المعتزلين من أصحاب الإنجازات في مسيرة ألعاب القوى الإماراتية، هم علي عبد الله شيروك، عمر جمعة السالفة، جاسم سعيد غافل، سعود عبدالكريم، جاسم علي محمود، إبراهيم ناصر، صابر بياحة، محمد عامر، فاطمة الحوسني، محمد عباس، بدانب تكريم القطري محمد سليمان أول خليجي يحرز ميدالية أولمبية في ألعاب القوى وذلك في أولمبياد برشلونة 1992.

تجارب

وتم استعراض تجارب ناجحة خلال جلستي اللقاء تضمنت المرتكزات الإدارية، والاستراتيجية الفاعلة لألعاب القوى، وخطة إدارة البطولات العالمية في مجال ألعاب القوى، بجانب دور الإدارة والحوكمة في نجاح اتحادات ألعاب القوى، بالإضافة إلى محور المرتكزات الفنية.

والذي يشتمل على تعزيز الممارسات الأخلاقية في ألعاب القوى، ودور الأكاديميات ومراكز التدريب في صناعة الأبطال وتضمن اللقاء اجتماعات تطويرية تناقش مستقبل ألعاب القوى،وجلسة العصف الذهني التي نظمها مجلس دبي الرياضي بهدف الاستفادة من الأفكار والتجارب الناجحة الجديدة وتطوير منظومة تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أعلى معايير التميز والجودة.

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