سيطرة فلبينية على «صيفية الشطرنج» في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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شهدت البطولة الصيفية للشطرنج، التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالتعاون مع مجلس ضاحية مغيدر، سيطرة فلبينية، بإحراز لاعبين من الفلبين المراكز الثلاثة الأولى.

وأعربت علياء المازمي عن سعادتها بنجاح البطولة، موجهة الشكر إلى مجلس ضاحية مغيدر برئاسة ناصر عاشور، الذي استضاف الحدث، وإلى جميع اللاعبين الذين شاركوا في المنافسات، مؤكدة أن مثل هذه البطولات تهدف إلى نشر اللعبة في الشارقة والاحتكاك مع مدارس شطرنجية مختلفة، بجانب الاستعداد للبطولات الصيفية.

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