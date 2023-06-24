الإسبانية بادوسا: دبي وجهتي الأولى للعلاج والتدريب

المصدر: دبي ـ وام

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تختتم لاعبة التنس الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة الثانية على العالم سابقاً،خلال الأيام المقبلة، مرحلة تأهيلها الطبي بمركز «فيفا» في دبي، استعداداً للمشاركة في بطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون».

وكانت بادوسا (25 عاماً) غابت عن المشاركة في البطولات خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة في العمود الفقري، ليتراجع تصنيفها إلى المركز 33 عالمياً، ولكنها أكملت 3 أسابيع من التأهيل بمركز «فيفا» في دبي، وخضعت لاختبارات طبية ولياقية دقيقة، تمهيداً للعودة إلى الملاعب من خلال بطولة ويمبلدون. وأشادت بادوسا بالرعاية الصحية التي تلقتها في مركز «فيفا».

حيث يمتلك المركز الدولي أحدث التجهيزات والتكنولوجيا المستخدمة في علاج وتأهيل الرياضيين ويعد مقصداً لعلاج أشهر نجوم الرياضة في العالم، ويسهم في تقديم خدمات علاجية متطورة. وقالت: تظل دبي دائماً وجهتي الأولى للعلاج والتدريب والاستعداد لمواصلة المسيرة الاحترافية في بطولات التنس.

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