«دولية دبي لمحترفي الجوجيتسو» من دون بدلة تنطلق في النصر اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، اليوم بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، منافسات بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لفئة من دون بدلة، وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP» مشاركة مئات اللاعبين المصنفين من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية والدولية في 5 فئات تتضمن البراعم والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وأكد فهد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أن الجميع على موعد مع فصل جديد من النجاح تسطره بطولات الاتحاد بالتعاون مع رابطة «AJP»، وهذه المرة من نادي النصر الذي يرحب بنخبة الأبطال الذين سيتنافسون على مدى يومين على حصد الذهب والتقدم في تصنيف الرابطة

وقال: بطولاتنا لا تتوقف على مدار العام، وتنظيم البطولة الحالية يعكس رغبتنا في إهداء محبي هذه الرياضة وأسرة الجوجيتسو بطولة فريدة من نوعها تفسح المجال أمام تواجد الأسر والعائلات لتشجيع أطفالها الذين يتنافسون للمرة الأولى على بساط هذه البطولة، وتتيح للفئات المتنافسة الأخرى الإبقاء على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وقال رودريغو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: نشهد إقبالاً قياسياً من قبل الأندية والأكاديميات على المشاركة في جولة دبي، وبذل طاقم العمل جهوداً كبيرة خلف الكواليس لاستضافة آلاف اللاعبين وإخراج البطولة بمستوى مشرف.

وتقدم فاليريو بالشكر لنادي النصر على توفيره التسهيلات المطلوبة لضمان أفضل تنظيم، متوقعاً أن تكون المنافسة قوية بين اللاعبين للظفر بـ600 نقطة تصنيفية تعزز فرصهم في تحقيق إنجازات نوعية مع ختام الموسم.

وقال البرازيلي ثياغو برافو «حزام أسود» من أكاديمية بالمز الرياضية تيم 777 والذي ينافس في فئة الأساتذة 2، وزن 77 كلغم: أتوقع أن تكون المنافسات في البطولة أقوى مما اعتدنا عليه نظراً لعامل كفاءة وخبرة المشاركين لا سيما وأن منافسات دون البدلة تتطلب مهارات متقدمة وتركيزاً أكبر من اللاعبين، وتقنيات متقدمة من النزال الأرضي والإخضاع، وأتطلع إلى تقديم أفضل أداء، والوصول إلى منصة التتويج.

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