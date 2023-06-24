«فيفا»: مونديال الكرة الشاطئية في الإمارات فبراير المقبل

المصدر: باريس - أ ف ب

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قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في اجتماعه رقم 24، إقامة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الإمارات في فبراير المقبل، بدلاً من شهر نوفمبر المقبل، ويأتي القرار لضمان انسيابية الأجندة السنوية للبطولات التي ينظمها «فيفا»، ونشر اتحاد الكرة في الإمارات أمس الخبر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

من ناحية أخرى، أعلن «فيفا»، أمس، منح الولايات المتحدة حق استضافة أول نسخة من كأس العالم للأندية الموسعة، والتي ستشمل 32 فريقاً في 2025.

وجاء في بيان للاتحاد «أخذت عملية اختيار المضيف في الاعتبار متطلبات البنية التحتية والخدمات، فضلاً عن الأهداف الاستراتيجية الأوسع للبطولة»، علماً أن الولايات المتحدة تستضيف إلى جانب كندا والمكسيك كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32.

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