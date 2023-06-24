عصام عبدالمعطي: لا ضغوط على لاعبات منتخب الطائرة

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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يستعد المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة للسيدات، من خلال معسكره المغلق الحالي في عجمان، بمشاركة 12 لاعبة، لمسابقة الطائرة للسيدات في دورة الألعاب العربية بالجزائر، المقررة من 5 إلى 15 يوليو المقبل، بطموح المنافسة للوصول إلى المربع الذهبي، وحقق المنتخب المركز الثالث والميدالية البرونزية، في بطولة غرب آسيا بالأردن خلال نوفمبر الماضي.

وأشاد عصام عبدالمعطي مدرب المنتخب، بالتزام وإصرار اللاعبات على تقديم أفضل مستوى خلال التدريبات لنيل شرف الدخول إلى التشكيلة الرئيسية للمباريات في الدورة العربية، وقال:

لا ضغوط على لاعبات المنتخب الطائرة رغم الصعوبات التي تواجه الفريق بفترة الإعداد الحالية، ونوه إلى أن تدريبات المنتخب بدأت في معسكر مفتوح 24 أبريل الماضي، وتم التحول إلى معسكر مغلق منذ الأربعاء الماضي، ويستمر حتى موعد السفر إلى الجزائر يوم 4 يوليو المقبل، فيما تنطلق المنافسات 6 منه.

تأجيل

وأضاف: عندما بدأنا التدريبات في أبريل الماضي، كان الهدف الاستعداد للبطولة العربية للطائرة للسيدات المقررة في الكويت، والتي كانت مقررة مايو الماضي، ولكنها تأجلت إلى يونيو الجاري، ثم إلى نوفمبر المقبل، بسبب إقامة دورة الألعاب العربية، وبالتالي قرر الاتحاد الإماراتي للعبة، استمرار تدريبات الفريق تحضيراً لدورة الجزائر، ليكون الفريق أكثر جاهزية للمشاركة وتحقيق أكبر فائدة فنية ممكنة.

وتابع: لا نريد وضع ضغوط على اللاعبات، وهدفنا الاستفادة الفنية مع تأكيد 6 منتخبات فقط على المشاركة وهي إلى جانب الإمارات، كل من الجزائر المستضيفة، تونس، قطر، السعودية والأردن.

ونتمنى أن نوفق ونتمكن من الوصول إلى المربع الذهبي، على الرغم من الصعوبات التي تواجه الفريق بفترة الإعداد الحالية، وأبرزها صعوبة توفير مباريات ودية للمنتخب، بعدما حصلت كل الأندية والمؤسسات التي لديها فرق كرة طائرة نسائية، على راحة طويلة مع نهاية موسم 2022 - 2023.

ضيق الوقت

وأشار عصام عبدالمعطي، إلى صعوبات الاستعداد قائلاً: لا يتوفر أمامنا سوى المشاركة في بطولة ودية مدتها يوم واحد، وتقيمها إحدى أكاديميات الدولة يوم 25 الجاري، ولن تكون هناك فرصة لإقامة معسكر خارجي، لضيق الوقت قبل الدورة العربية، وتداخل أيام التحضيرات مع عطلة عيد الأضحى المبارك، إذ سيتم منح اللاعبات راحة أول وثاني أيام العيد.

كما أن أغلب لاعبات المنتخب لديهن دوام عمل، وهو ما يمثل مشكلة في إمكانية إقامة فترتين للتدريب، وكذلك وجود تجديد بعناصر جديدة في تشكيلة المنتخب، نتيجة لاعتذار عدد من اللاعبات لظروف خاصة، أو لمشاركة لاعبات في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي الحالية في برلين.

وعن إمكانية إجراء تعديل على القائمة المختارة لتمثيل الإمارات في الدورة العربية، أكد المدرب صعوبة هذا الأمر، قائلاً: الجزائر طلبت أن تضم قائمة كل منتخب، 12 لاعبة فقط، وليس 14 لاعبة .

كما كان في بطولة غرب آسيا بالأردن، ومع غياب عدد من اللاعبات الأساسيات، سيتم التركيز على المجموعة الحالية، ونحن لدينا الثقة الكاملة في قدرة اللاعبات على تقديم الأداء المشرف والقوي في الدورة.

طموح مشروع

من جانبها، قالت أروى أحمد مديرة المنتخب: تضم تشكيلة المنتخب مجموعة متميزة من اللاعبات الواعدات، واللاتي يأملن في تقديم مستويات طيبة، ولدينا طموح مشروع بالوصول إلى المربع الذهبي لمسابقة الطائرة للسيدات في الدورة العربية، ومنتخبنا غني باللاعبات اللاتي يمتلكن مهارات عالية، ومشكلة الفريق واللعبة عموماً في الإمارات، هي عدم توفر الأطوال.

ولكن المعنويات العالية والروح القتالية التي تتحلى بها اللاعبات خلال المعسكر الجاري، من الأمور الإيجابية التي تزيد من حجم الطموحات، والتفاؤل قبل انطلاقة الدورة العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات، يضم إلى جانب المدرب ومديرة المنتخب، كلاً من التونسيتين نعيمة بن عامر مساعد المدرب، ومريم بن عمر معالجة طبية، والاثنتان استعارة من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إلى جانب اللاعبات علياء ناصر، أسماء أحمد، ندوة وسيم، مشاعل سالم، منى عباس وأمينة مال الله من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بدور يوسف وسمية عبدالله من نادي سيدات الشرقية، منى حيدر، حصة إسماعيل، مروة حديد وسارة عيسى من نادي الوصل.

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