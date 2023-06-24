«دبي للألعاب الرقمية» يبهر الزوار بعالم الميتافيرس

المصدر: دبي - البيان

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شهدت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، إقبالاً غير مسبوق من الزوار الذين انبهروا بفرصة استكشاف مزيج رائع من الابتكارات الرقمية والتقنيات الجديدة في عالم الميتافيرس، وكذلك حضور العديد من الفعاليات الحماسية الملهمة في صناعة الألعاب.

وشهد اليوم الثاني من المهرجان، اختتام فعاليات قمة «جيم إكسبو» التي ألهمت كافة الحضور والطلبة الشغوفين بالألعاب والرياضات الرقمية، وتضمنت مجموعة من الحلقات النقاشية والجلسات الحوارية التي سلطت الضوء على التقنيات المتطورة بما في ذلك «البلوك تشين»، ورسم خرائط «الميتافيرس»، واستعرضت إبداعات «الويب 3»، وساهمت كذلك في تعزيز معرفة الحضور حول رموز «NFT».

بالإضافة إلى المزيد من النقاشات الهادفة التي تظهر الإمكانيات المستقبلية. وفي الوقت ذاته، استطاع الحضور في غرفة المسار 2 أن يكتسبوا المزيد من الخبرات حول أبرز الأدوات المستخدمة من قبل مطوري الألعاب، وتعرفوا على مستجدات تقنيات الذكاء الاصطناعي المطبقة في تلك الصناعة، واطلعوا على الفرص الاستثمارية المتاحة في ذلك العالم الاستثنائي.

ويملك زوار المعرض فرصة لخوض العديد من التجارب الحماسية، والأنشطة التفاعلية الجذابة، والعروض المتميزة في عالم الألعاب والرياضات الرقمية.

وسيواصل المهرجان فعالياته التي تعكس التزام إمارة دبي بتعزيز الابتكار وخلق أجواء من الترفيه والإلهام من خلال عالم الألعاب والرياضات الرقمية المتطور باستمرار. ويتيح المهرجان لجميع الزوار والعائلات وعشاق الألعاب فرصة لا تفوت للاستمتاع بأجواء حماسية استثنائية.

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