«دبي البحري»: جائزة الاستدامة حافز للمزيد من العطاء

المصدر: دبي - البيان

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وجّه أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمه المستمر وجهوده الكبيرة في تطوير العمل الرياضي في الإمارة وإحداث التغييرات الإيجابية من خلال تحفيز المجتمع ودفعه من أجل الوصول إلى مراتب الإنجازات مقتفياً نهج القيادة الرشيدة نحو الوصول إلى القمة.

وهنأ أحمد سعيد بن مسحار إخوانه في مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والإدارة التنفيذية ومختلف الوحدات التنظيمية في النادي بمناسبة حصول النادي على جائزة الاستدامة في المجال الرياضي لمراعاة الاستدامة في العمل ولكون 79 % من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة.

وذلك ضمن الفئات الخاصة والتي تضاف للمرة الأولى ضمن فئات الدورة التاسعة من (نموذج دبي للتفوق الرياضي) في إنجاز جديد يضاف إلى سجلات النادي المضيئة منذ تأسيسه عام 1988.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن الحصول على هذا التقدير في الدورة التاسعة من (نموذج دبي للتفوق الرياضي) يمثل دافعاً جديداً لمجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية والوحدات التنظيمية في النادي لبذل المزيد من الجهد والعمل بإخلاص من أجل تعزيز هذه النجاحات وزيادة فرص الإبداع والتميز في إطار جهود النادي من أجل الارتقاء بمفهوم العمل بروح الفريق الواحد وتحقيق أهداف التوجه والخطة الإستراتيجية للنادي 2021 - 2027.

كما هنأ أحمد سعيد بن مسحار سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على التكريم بعد تسلّم سموه درع «رواد العمل الرياضي»، تقديراً لمسيرته الرياضية الحافلة ومساهماته الكبيرة من خلال المواقع العديدة التي شغلها سموه على المستوى الرياضي ومنها نائب رئيس نادي النصر ورئيس مجلس الإدارة.

كما ترأس اللجنة الأولمبية الوطنية لدورتين متتاليتين، علاوة على إسهاماته الكبيرة على المستوى الشخصي وعلى مستوى رعاية طيران الإمارات للرياضة المحلية والقارية والدولية، كما لسموه دور مؤثر في الارتقاء بالحركة الرياضية في الإمارة بصفة عامة والرياضات البحرية على وجه الخصوص، حيث تولى سموه رئاسة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وقاده إلى العديد من الإنجازات.

وأشاد أحمد سعيد بن مسحار بدور ونهج مجلس دبي الرياضي في تقييم عمل الأندية الرياضية في الإمارة وتحفيزها للإنجاز والتميز من خلال الخطط والبرامج البناءة مهنئا الأندية وشركات كرة القدم والرياضيين الأفراد الذين تفوقوا ونالوا شرف الفوز في فئات الدورة التاسعة من (نموذج دبي للتفوق الرياضي) .

والذي أطلقه مجلس دبي الرياضي من أجل تطوير العمل الإداري والفني في الأندية وشركات كرة القدم ، وتحفيز مجالس الإدارات في الأندية الرياضية على التميز في العمل وابتكار الوسائل وإطلاق المبادرات التي تعزز من نتائج الأندية وتنمي تأثيرها في المجتمع عموماً ولفئة الرياضيين على نحو خاص.

وجاء تتويج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بهذه الجائزة لمراعاة الاستدامة في العمل ولكون 79 % من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة، حيث يحتضن العديد من الفعاليات التي تواكب المعايير العالمية والشروط البيئية .

ويشهد الموسم الرياضي تنظيم سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً إضافة إلى القوارب الشراعية الحديثة وقوارب التجديف الحديث وألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف- وألواح التجديف واقف ومسابقات صيد الأسماك المختلفة التي تراعي تعليمات نوع وأماكن ممارسة هذه الهواية.

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