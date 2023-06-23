رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى: "اللقاء الدولي" بالإمارات يسهم في الارتقاء باللعبة

المصدر: وام

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أكد الشيخ سالم العمري رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى نائب رئيس الاتحاد العربي، أن اللقاء الدولي الأول لأفضل الممارسات في مجال ألعاب القوى، الذي ينظمه اتحاد ألعاب القوى في "متحف المستقبل" بدبي تحت شعار "التجارب الناجحة"، يمثل منصة هامة تستند على مرتكزات علمية للارتقاء بهذه الرياضة في دولة الإمارات والدول العربية والخليجية.

وأشار العمري إلى حرصه على المشاركة في اللقاء لتبادل الخبرات، وتشارك الرؤى الداعمة للتطور الذي تنشده الدول الخليجية والعربية، للارتقاء برياضة ألعاب القوى، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية في الاتحادات المختلفة.

وأوضح أن اللقاء يستعرض الاستراتيجية الفاعلة لألعاب القوى، وخطة إدارة البطولات العالمية، ودور الإدارة والحوكمة في نجاح اتحاداتها، بالإضافة لمحور المرتكزات الفنية، وتعزيز الممارسات الأخلاقية في اللعبة، ودور الأكاديميات ومراكز التدريب في صناعة الأبطال، وتطوير منظومة التحكيم.

وأضاف الشيخ سالم العمري: " أن مثل هذه اللقاءات الإيجابية والمثمرة تؤسس لواقع أفضل لهذه الرياضة، بالاعتماد على نتائج وتوصيات تساهم كثيرا في تطوير المنظومة الرياضية للعبة ألعاب القوى، ونحرص على تعزيز التعاون مع اتحاد الإمارات لألعاب القوى، لتحقيق النتائج التي تؤدي لواقع أفضل في بلدينا الشقيقين، وترتقي بهذه اللعبة إلى آفاق كبيرة تعود بالنفع على الرياضيين".

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