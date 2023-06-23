بطولة "البارح" للشراع الحديث.. نتائج مميزة لبحارة أبو ظبي في اليوم الأول

المصدر: وام

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سجل فريق أبوظبي للشراع الحديث أرقاما مميزة في اليوم الأول من بطولة البارح الدولية للشراع الحديث التي انطلقت أمس الخميس في مملكة البحرين بمشاركة 54 بحارا من 7 دول عربية.

وأحرز حمزة العلي المركز الثاني في فئة إلكا 6، وحل محمد الحمادي ثالثا في سباقات اليوم الأول، وتمكنت كاميلا القبيسي من إنهاء اليوم الأول في المركز الثاني في فئة إلكا 4.

وفي فئة الأوبتيمست أنهى مايد آل علي اليوم الأول في المركز الثاني، وهي نتائج مبشرة على أمل أن يواصل بحارة نادي أبوظبي نتائجهم المميزة حتى نهاية المنافسة.

وتختتم غدا السبت منافسات البطولة التي تتصمن فئات إلكا 4، و إلكا 6، وإلكا 7 والأوبتيمست، ويطمح أبطال فريق أبوظبي إلى المنافسة على فئات الأوبتيمست وإلكا 6 وإلكا 4 سيدات، وإلكا 6 رجال.

وتعد هذه البطولة محطة مهمة لفريق أبوظبي للشراع الحديث في مسيرة استعداداته لدورة الألعاب العربية بالجزائر ثم مشاركات دولية أخرى في اليونان والمغرب وبولندا خلال فترة الصيف.

وأكد خليفة السويدي رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية أن الثقة كبيرة في بحارة النادي للوصول إلى المراكز الأولى ، على ضوء مواهب بحارة الإمارات والتاريخ المشرف للنادي في النسخ السابقة من تلك البطولة.

وأضاف أن الاهتمام الكبير في الوقت الحالي بإعداد وتحضير المواهب الشابة في فريق أبوظبي للشراع الحديث يترجم جهود النادي لبناء أبطال جدد قادرون على رفع علم الدولة في كل المحافل.

وقال: "نعمل في الوقت الحالي على صقل مهارة البحارة وإعدادهم للمشاركات الأقوى في المستقبل، وفي كل بطولة نضع تصورا وخطة الإعداد كي نرتقي للطموحات المنشودة في المستقبل ، ولا شك أن تطوير وإعداد فرق الشراع الحديث هو عمل طويل الأمد وسنرى نتائجه في البطولات المقبلة".

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