منصور بن محمد يكرّم الفائزين في حفل نموذج دبي للتفوق الرياضي

المصدر: دبي ـ البيان

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كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي نخبة من رواد العمل الرياضي والأندية والرياضيين الذين حققوا إنجازات متميزة خلال الموسمين الرياضيين الأخيرين، وذلك ضمن حفل الدورة التاسعة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي بمدينة جميرا أمس، وجاء في مقدمة المُكرّمين سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حيث تسلّم سموه درع «رواد العمل الرياضي»، تقديراً لمسيرته الرياضية الحافلة ومساهماته الكبيرة من خلال المواقع العديدة التي شغلها سموه على المستوى الرياضي ومنها نائب رئيس نادي النصر ورئيس مجلس الإدارة، كما ترأس اللجنة الأولمبية الوطنية لدورتين متتاليتين، علاوة على إسهاماته الكبيرة على المستوى الشخصي وعلى مستوى رعاية طيران الإمارات للرياضة المحلية والقارية والدولية.

كما كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الحفل معالي خليفة سعيد سليمان رئيس مراسم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بدرع «الشخصية الرياضية المتميزة»، لدوره الكبير في إنجازات نادي شباب الأهلي على مدار المواسم الماضية وعلى جميع المستويات وفي مختلف الرياضات بما في ذلك الفوز مؤخراً بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وتسلّم التكريم نجلاه محمد وسلطان خليفة سعيد سليمان.

مباركة وتهانٍ

بارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم تكريمه بدرع «رواد العمل الرياضي»، وهنأ الفائزين والمكرمين في حفل نموذج دبي للتفوق الرياضي من الشخصيات القيادية والرياضيين وأندية دبي التي حققت إنجازات متميزة على المستوى الوطني، وقال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نبارك لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم تكريمه بدرع «رواد العمل الرياضي»، ونهنئ الفائزين والمكرمين في حفل نموذج دبي للتفوق الرياضي من الشخصيات القيادية والرياضيين وأندية دبي التي حققت إنجازات متميزة على المستوى الوطني، ونتطلع للمزيد من الإنجازات والنتائج الإيجابية بما يدعم المسيرة الرياضية في دبي.

حضر الحفل والتكريم معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي وجمع كبير من مديري دوائر حكومة دبي، ورؤساء مجالس الإدارات في الأندية وشركات كرة القدم والشخصيات الرياضية.

شمل التكريم الأندية والرياضيين حسب التقييم الذي يجريه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع بيت خبرة متخصص، حيث تم اختيار الفائزين الذين نالوا أعلى الدرجات في التقييم وفق «نموذج دبي للتفوق الرياضي» الذي أطلقه المجلس بهدف تكريم المتميزين من أصحاب الإنجازات وتحفيز الجميع على التنافس للفوز في الميادين الرياضية وكذلك التميز في العمل الإداري والاستثمار الأمثل للموارد وإطلاق المبادرات الرياضية التي تحقق الطور المنشود في العمل الرياضي.

صدارة الاستدامة

تصدرت الاستدامة في المجال الرياضي عمليات المفاضلة إلى جانب معايير التقييم الأخرى بين الأندية والشركات والتي ينال كل منها وزناً، وتشمل: الإنجازات بنسبة 40%، والعمليات والإجراءات بنسبة 25% من النتيجة النهائية، والأداء المالي بنسبة 25%، والامتثال للنظم واللوائح، والذي تصل نسبته إلى 10% من إجمالي الوزن العام للتقييم.

جوائز

وفاز نادي شباب الأهلي بجائزة أفضل نادٍ رياضي، كما فازت شركة شباب الأهلي بجائزة أفضل شركة كرة قدم، وفاز نادي دبي لأصحاب الهمم بجائزة أفضل نادٍ نوعي.

جوائز نوعية

وعلى مستوى الجوائز النوعية، فكانت على النحو التالي: فاز نادي دبي لأصحاب الهمم بجائزة أفضل نادٍ في الأداء المؤسسي، ونادي شباب الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في الكفاءة المالية، وفاز نادي النصر بجائزة أفضل مبادرة في الاستثمار، وفازت شركة شباب الأهلي بجائزة أفضل شركة في مجال إدارة المواهب.

تكريم خاص

وقدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تكريماً خاصاً إلى عدد من المؤسسات والأفراد أصحاب الإنجازات الخاصة، وتم تقديم درع «إنجاز متميز خلال الموسم» إلى نادي حتّا الرياضي لفوزه بلقب بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم والتأهُّل لدوري أدنوك للمحترفين، كما تم تقديم درع «الاستدامة في الرياضة» إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لمراعاة الاستدامة في العمل ولكون 79% من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة، فيما تسلّم درع «أفضل إداري»، أحمد علي شاه البلوشي لجهوده ودوره الملموس مع الفريق الأول لشباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

أوسمة تميز فردية

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين الرياضيين بالأوسمة الفردية، وهم:

أفضل لاعب ناشئ في كرة القدم: غيث عبد الله لفوزه ببطولتين مع شباب الأهلي وتسجيله 41 هدفاً وسجله الخالي من البطاقات طوال الموسم.

أفضل لاعب ناشئ في الألعاب الجماعية حسن إبراهيم الشيبة لتألّقه وفوزه مع فرق نادي النصر والمنتخب الوطني لكرة السلة.

أفضل لاعب ناشئ في الألعاب الفردية: سالم غالب غانم سبت من نادي الوصل لحصوله على المركز الأول في 29 فئة ضمن البطولات المحلية، والحصول على جائزة أفضل سبّاح في البطولة الخليجية.

أفضل لاعبة ناشئة من أصحاب الهمم: عائشة المطيوعي، لتحقيقها المركز الأول في (5) بطولات دولية و(3) بطولات محلية في رفعات القوة خلال الموسمين الأخيرين.

تكريم رواد جدد

وتقديراً لدورهم المؤثر في المسيرة الرياضية وبصماتهم الواضحة في الإنجازات التي تحققت طوال العقود الماضية في أندية دبي والمنتخبات الوطنية التي مثلت الدولة في مختلف المحافل الرياضية، واصل مجلس دبي الرياضي تكريم نخبة جديدة من رواد العمل الرياضي ليرتفع العدد خلال الدورات التسع لـ«نموذج دبي للتفوق الرياضي» إلى أكثر من 50 رائداً رياضياً.

وكرّم سمو رئيس المجلس نخبة جديدة من رواد العمل الرياضي من أندية دبي، وهم:

يوسف يعقوب السركال: الذي ارتبط اسمه بالإنجازات على مستوى نادي الشباب والمنتخبات الوطنية مع توليه رئاسة اتحاد كرة القدم، وفي مقدمتها الفوز بكأس الخليج العربي لكرة القدم مرتين والمركز الثاني في دورة الألعاب الآسيوية والمركز الثالث في كأس آسيا 2015، وتكوين جيل من اللاعبين الموهوبين.

إبراهيم محمد البناي: الذي شغل منصب رئاسة نادي دبي للشطرنج والثقافة لقرابة ثلاثين عاماً، كما شغل منصب رئاسة الاتحاد الإماراتي للشطرنج من 2004 وحتى 2008 ورئاسة الاتحاد العربي للشطرنج من 2000 وحتى 2018، كما شغل عضوية اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية ونال في العام 1990 العضوية الشرفية للاتحاد الدولي للشطرنج مدى الحياة.

د. محمد سهيل حمدون: لتألقه في ملاعب الدولة وخارجها في صفوف الأهلي والذي أحرز معه جميع ألقابه خلال فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات وكذلك في صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة ذاتها، فضلاً عن شغله مناصب إدارية عديدة في النادي وأصبح أميناً عاماً مساعداً للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

علي السيد إبراهيم: وهو رياضي سابق لعب لفِرَق المراحل السنية والشباب في النادي الأهلي منذ نهاية الستينات وأحرز لقب بطولة الدوري لفئة 19 سنة وهدّافاً للبطولة، كما لعب للفريق الأول ثم اعتزل بسبب الإصابة وارتباطات العمل حيث تقلد العديد من المناصب الحكومية، كما جمع بين التألق الرياضي والإداري والفني.

محمد خميس السويدي: اللاعب السابق ضمن الفريق الأول لكرة القدم، والذي شارك في إحراز ألقاب نادي النصر منذ بداية انطلاق المسابقات المحلية، كما شغل العديد من المناصب الرياضية في النادي وتميز بالسيرة الحسنة والمثابرة في العمل على مدار عقود.

أحمد خورشيد المطوع: لاعب ومدرب وإداري تألق بقميص النصر طوال عقود مرحلة السبعينيات وتميز بمهاراته وفنونه الكروية، كما واصل العمل الإداري والفني في النادي، حيث أشرف على المراحل السنية في النادي والأكاديمية، وقاد أيضاً الفريق الأول في منافسات الدوري.

خليفة عبدالله حارب: لتفانيه وإخلاصه للرياضة، حيث لم يبخل بوقته وجهده من خلال مسؤولياته الإدارية في نادي الشباب وكان حاضراً وفاعلاً في جميع المناسبات تمسكاً بالقيم النبيلة للرياضة.

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