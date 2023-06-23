الإمارات تنظم مونديال القوة البدنية 2027

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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أعلن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن فوز الإمارات بشرف تنظيم بطولة العالم للقوة البدنية في 2027، في إنجاز دولي مميز، لتصبح الإمارات أول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تتمكن من استضافة بطولة العالم في القوة البدنية في نسختين، بعد تنظيمها لأول مرة العام 2019 في مجمع حمدان بن محمد بدبي.

من ناحية أخرى، احتفى مجلس إدارة الاتحاد بمقره في دبي باستضافة بطلة الإمارات وآسيا شهد بو دبس، التي تمكنت أخيراً من التأهل لنهائيات الألعاب العالمية التي ستقام في الأول من أغسطس المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبارك مجلس الإدارة للاعبة البطلة إنجازها، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على خطة مشاركتها المقبلة.

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