«جيم إكسبو».. بطولات استثنائية تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن تنظيم سلسلة من المنافسات والبطولات الاستثنائية في «جيم إكسبو» على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم وحتى بعد غدٍ وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

ويحتضن «جيم إكسبو» أكثر من 20 علامة تجارية متخصصة في مجال الألعاب. وسيشهد المعرض انعقاد سلسلة من الفعاليات الحماسية التي تستهدف الأفراد والعائلات الراغبين في استكشاف عالم الألعاب خلال فترة الثمانينيات وما بعد ذلك ووصولاً إلى أحدث التقنيات الجديدة في العصر الحالي، بما في ذلك أجهزة المحاكاة وألعاب الواقع الافتراضي.

وستكشف منطقة «دو جيمرز» في «جيم إكسبو» عن أحدث منتجات الألعاب المبتكرة من قبل عمالقة الصناعة بالعالم، بما في ذلك «إكس بوكس»، و«يوبي سوفت»، و«كاب كوم»، و«بلايستيشن»، و«تيليوس»، و«مون تون»، و«ريد بُل».

وسيضم المعرض سلسلة من الأنشطة الترفيهية العائلية والعديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الرياضات الرقمية والتي ستقدمها كل من «كيت كات»، و«فوكس» وغيرهما الكثير.

كما سيتاح للزوار تجربة أحدث ألعاب عالم الواقع الافتراضي وألعاب «الويب 3» التي استطاعت أن تكتسح الأسواق المحلية العالمية وذلك ضمن منطقة «المستقبل» التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني. وسيوفر الحدث للزوار فرصة لقاء أبرز اللاعبين المؤثرين بالعالم أثناء مشاركتهم في بطولات «بلاي بيوند».

فعاليات

وستشهد كل من منطقة «ريترو زون» و«ديسكفري زون» و«تيبول زون» و«جيكاي زون» و«ذا ناروز» في «جيم إكسبو» الكثير من الفعاليات والتحديات الحماسية وكبرى المنافسات في عالم الألعاب وذلك بمشاركة أبرز اللاعبين المؤثرين حول العالم.

وستسلط منطقة «دومينوز بروإديوكيشن» الضوء على نخبة من المواهب في دبي والمنطقة من خلال مجموعة من الألعاب والرياضات الاستثنائية. وسيتمكن زوار «ناروز»في «جيم إكسبو» من اقتناء المنتجات الفريدة التي يطرحها أفضل الفنانين والمبدعين في دبي.

فرصة

ويضم المسرح الرئيسي في «جيم إكسبو» العديد من المنافسات والبطولات الحماسية، بما في ذلك بطولة «بلاي بيوند» بالإضافة إلى نهائيات الألعاب والرياضات الرقمية.

وسيتمكن الجمهور من مشاهدة المواجهات المباشرة بين اللاعبين في المنافسات والبطولات التي ستعقد على المسرح الرئيسي خلال الحدث، بما في ذلك منافسات لاعبي «الكوسبلاي» في دبي ضمن فئات الألعاب والأنيمي والأطفال. وسيحظى الفائزون في تلك المنافسات بفرصة الفوز بجوائز قدرها 25 ألف درهم.

وستمنح منطقة «ريترو زون» الزوار فرصة السفر عبر الزمن لاستكشاف أبرز الألعاب الكلاسيكية المصممة خلال العصر الذهبي لصناعة الألعاب، وستعيد للشباب الحنين لتجربة أبرز ألعاب الفيديو المعروفة حول العالم.

وتتيح منطقة «تيبل توب زون» الفرصة لتجربة العديد من الألعاب الترفيهية الواقعية، بما في ذلك ألعاب الطاولة التي لطالما كانت جزءاً لا يتجزأ من معظم الحفلات والتجمعات العائلية والفعاليات المجتمعية.

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