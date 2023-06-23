3 مباريات لجودو الإمارات في «اولان باتار غراند سلام»

المصدر: (اولان باتار - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم بالعاصمة المنغولية اولان باتار مباريات بطولة (اولان باتار غراند سلام) للجودو التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للجودو وتستمر حتى بعد غدٍ، ضمن بطولات الاتحاد الدولي للجودو الأربع الكبرى.

وتشهد جولة اليوم 3 نزالات لمنتخبنا في الدور التمهيدي لوزن الخفيف حيث تواجه لاعبتنا بشيرات في وزن تحت 52 كجم اللاعبة سيون جانغ (كوريا الجنوبية) فيما تلعب لاعبتنا باتسو مع الألمانية سيجا بلهاوس في وزن تحت 57 كجم، ووضعت القرعة لاعبنا نارمند بيان في مواجهة البريطاني ألكسندر شورت في وزن تحت 66 كجم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز