«دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» غداً

المصدر: دبي - البيان

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أكملت صالة راشد بن حمدان في نادي النصر بدبي استعداداتها لاستضافه بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو– بدون بدلة، بمشاركة مئات اللاعبين من فئات البراعم والناشئين والهواة والأساتذة والمحترفين من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية والدولية يوم غدٍ.

وتقام البطولة على مدى يومي غدٍ وبعد غدٍ، حيث تبدأ الفعاليات يوم غدٍ بمنافسات فئات البراعم والناشئين والأساتذة على أن تستكمل بعد غدٍ بنزالات فئتي الهواة والمحترفين.

وتشهد البطولة إقبالاً كبيراً على المشاركة خصوصاً من اللاعبين المحترفين من حملة الحزامين البني والأسود، كونها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، وتمنح للفائز بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، وتمثل تلك النقاط أهمية كبرى بالنسبة للاعبين الساعين إلى حجز مقعدهم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتأهل لنيل جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في ختام الموسم.

إشادة

وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بجودة البطولات التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) ومبادرتها الرائدة التي بدأت الأسبوع الماضي خلال جولة البطولة لفئة البدلة (GI) إتاحة الفرصة لمشاركة فئة البراعم في المنافسات، وهي الخطوة التي تواكب رؤية اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الكشف عن المواهب وصقلها والاستثمار بقدراتها باعتبارها حجر الزاوية لاستدامة تطور الرياضة.

وثمّن الظاهري جهود نادي النصر وفريق العمل بصالة راشد بن حمدان التي تستقبل أكثر من 3000 لاعب ولاعبة في غضون 10 أيام، وتوفر لهم البيئة التنافسية المميزة التي تراعي أعلى المعايير التنظيمية العالمية بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وفريق عمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو«.

تفاعل

وقال:» استمتعنا خلال الأيام الماضية بأداء رفيع للأبطال في بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لفئة البدلة(GI) وخصوصاً نجوم الحزام الأسود ، وكان حضور الأسر والعائلات لافتاً في اليوم الأول من البطولة ، ونتوقع ذات الزخم والأجواء الصاخبة في هذه البطولة أيضا.

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