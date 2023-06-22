تعاون بين «الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم» و«اتحاد الصقور»

المصدر: دبي - البيان

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وقع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي اتفاقية تعاون مع اتحاد الإمارات للصقور، بهدف تعزيز الشراكة بين كل الجهات الرياضية، لرفع معدل الوعي تجاه الإرث الإماراتي العريق بشكل عام ورياضة الصقور، التي تشتهر بها دولة الإمارات بشكل خاص على كل الصعد محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور ورئيس اتحاد الإمارات للصقور، الرامية إلى تعزيز حضور رياضات الصقور في المشهد الرياضي الوطني، لما تحمله من قيمة وأهمية تاريخية.

واستضافت الهيئة العامة للرياضة مراسم التوقيع، حيث وقع الاتفاقية الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، الأمين العام لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وراشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «تولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً واسعاً بدعم جميع الرياضات التراثية ولا سيما رياضة الصقور، وتعزيز انتشارها على الصعيد المحلي والعالمي، كونها تعبر عن الأصالة والقيم الحميدة المرتبطة بتاريخنا، وتسهم في ترسيخ السمعة العالمية الطيبة لدولة الإمارات، عبر التعريف بتلك القيم النبيلة المتأصلة في ماضي وحاضر ومستقبل بلادنا، وانعكس ذلك من خلال إشهار الهيئة العامة للرياضة لاتحاد الإمارات للصقور عام 2021».

هدف

وأضاف: «نعمل على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الرياضي لنشر المعرفة حول الرياضات التراثية لدى مختلف فئات المجتمع وخصوصاً في أوساط طلاب المدارس والجامعات والتشجيع على ممارستها، ويمثل الاهتمام برياضة الصقور امتداداً حياً لنهج القيادة الرشيدة، عبر السنين في الحفاظ على هذا الموروث الثقافي وتطوير الرياضات التراثية والمساهمة في انتشارها على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث نتطلع دائماً إلى الحفاظ على التراث الإماراتي وتاريخنا الأصيل، ليكون ركيزة أساسية لبناء مستقبل دولة الإمارات في شتى المجالات».

ومن جانبه أكد راشد بن مرخان أن الأدوار تتكامل، والمؤسسات والجهات الوطنية تتكاتف لبناء الأجيال، وتوعيتهم بأهمية ثقافتهم وتاريخهم وهويتهم، وذلك من خلال الجهود المشتركة والتنسيق المستمر والتعاون المثمر، الذي يحرص اتحاد الإمارات للصقور على تفعيله بصورة دائمة، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور رئيس اتحاد الإمارات للصقور.

ثناء

وأثنى بن مرخان على الدور، الذي يضطلع به اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي في ترسيخ القيم والمبادئ النبيلة لدى الأجيال الجديدة، عبر مجموعة من المبادرات التطويرية والبرامج الخلاقة، التي تستهدف صقل قدراتهم ومهاراتهم في جميع الرياضات، وقال «سعداء بتفعيل التعاون مع الجهة الوطنية المسؤولة عن الرياضة المدرسية والجامعية، انطلاقاً من إيماننا بضرورة الوصول إلى المراحل العمرية المختلفة خصوصاً النشء، وما تمثله هذه الفئة من قيمة كبيرة وثروة وطنية نحرص على الاستثمار فيها، وتعريفها بالموروث الثقافي والتاريخي المرتبط بالتراث العريق لدولة الإمارات عن طريق رياضة الصقور تطبيقاً لنهج قيادتنا الرشيدة بأهمية إيجاد المبادرات والأفكار البناءة، التي تسهم في إثراء قدرات هذه الفئة».

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