الإمارات تفوز بتنظيم "مونديال" القوة البدنية 2027

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية فوز الإمارات بشرف تنظيم بطولة العالم للقوة البدنية في العام 2027، وذلك في إنجاز دولي مميز لتصبح الإمارات أول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تتمكن من استضافة بطولة العالم في القوة البدنية في نسختين بعد تنظيمها لأول مرة في العام 2019 والتي اقيمت يومها في مجمع حمدان بن محمد في دبي.

وتم الاعلان تزامنا مع اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي أقيم مساء اليوم الخميس بمقره في دبي بحضور رئيس مجلس الإدارة والأعضاء وتم خلاله استضافة بطلة الإمارات وآسيا شهد بودبس والتي تمكنت مؤخرا من التأهل لنهائيات الألعاب العالمية التي ستقام في الأول من اغسطس المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبارك مجلس الإدارة للاعبة البطلة انجازها كما وتم خلال الاجتماع الاطلاع على خطة مشاركتها المقبلة وبحث السبل التي تساهم بمواصلة الإنجازات.

الشكر

وتقدم رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية إلى الهيئة العامة للرياضة بالشكر والتقدير للدعم والرعاية التي قادت أسرة بناء الاجسام الاماراتية الى تحقيق مكاسب وانجازات عديدة خلال السنوات العشر الماضية، كما وثمن التعاون المشترك مع القيادة العامة لشرطة دبي والمجالس الرياضية في الدولة.

وكشف الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي عن ان مجلس ادارة الاتحاد يحرص على استضافة وتنظيم افضل البطولات الدولية على مستوى العالم وبما يتناسب والمكانة العالمية المميزة لدولة الامارات العربية المتحدة ومنها في الجانب الرياضي تعزيزا للنجاح المتحقق في مختلف البطولات ومنها استضافته لبطولة العالم في الفجيرة 2019، وبطولتي اسيا بالقوة البدنية ومثلها في مصارعة الذراعين وغيرها من البطولات الدولية.

دعم القيادة



بدوره شدد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام علي عبدالله بن حيدرعلى ان فوز ابناء الامارات من اتحاد بناء الاجسام بستة مناصب دولية يعكس الجهود التي يبذلها مجلس ادارة الاتحاد لتطوير المردود العام فنيا واداريا وفي جميع الجوانب ويعكس ان العمل يتم وفقا للمواصفات العالمية ترجمة لرؤية دولة الامارات العربية المتحدةن ومؤكدا ان ذلك مهد لتحقيق نقلة نوعية في تطور رياضة بناء الاجسام اماراتيا وعالميا.

6 مناصب

يذكر ان الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي يحتل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن منطقة اسيا وكل من الاعضاء فيصل الغيص الزعابي عضو في الاتحاد الدولي للقوة البدنية عن منطقة غرب اسيا واحمد بن ظبوي رئيس لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد الاسيوي للياقة البدنية واحمد جوهر عضو الاتحاد الاسيوي لبناء الاجسام ومحمد شاهين الحوسني عضوا في اللجنة الفنية لاتحاد الاسيوي اضافة الى عضوية ورئاسة لجان التحكيم الاخرى كما ويترأس طبيب المنتخب الوطني الدكتور سعيد ساساني عضوية اللجنة الطبية في الاتحاد الاسيوي.

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