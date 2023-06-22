انطلاق مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية بـ " إكسبو دبي "

المصدر: وام

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انطلقت اليوم فعاليات "مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023 "الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض بمدينة "إكسبو دبي" .

شارك في المهرجان - الذي تستضيفه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ويستمر أربعة أيام – عدد من المستثمرين والمطورين والمختصين والمؤثرين وعشاق الألعاب والرياضات الرقمية .

وتضمن اليوم الأول من المهرجان انعقاد قمة "جيم إكسبو" التي تدعمها الشركة المنظمة "بي. جي. كونيكتسPG Connects" بمشاركة أكثر من 1000 خبير ومختص وتنظيم حلقة نقاشية حول الاتجاهات العالمية في صناعة الألعاب إلى جانب جلسة أخرى حول اتجاهات الصناعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كما سلطت الجلسات الضوء على جهود دبي في الارتقاء بتلك الصناعة وأبرز الابتكارات في مجال الرياضات الرقمية وذلك بمشاركة مجموعة من المتحدثين الرئيسيين بمن فيهم الدكتور مروان الزرعوني المستشار الاستراتيجي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والدكتور سعيد خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي وخالد العور مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي إلى جانب عدد من قادة الفكر وأبرز المختصين في صناعة الألعاب والرياضات الرقمية.

وساهمت الفعاليات الاستثنائية التي احتضنتها القمة في تحفيز الجيل المقبل من شركات الألعاب في المنطقة فضلاً عن تعزيز جهود الاستثمار في صناعة الألعاب ضمن منظومة متقدمة .

وأتاحت القمة الفرصة للحضور للاطلاع على مستجدات عالم صناعة الألعاب الرقمية والتواصل مع قادة الفكر والمؤثرين لمعرفة أحدث التوجهات والفرص المتاحة في هذا القاع للارتقاء بأعمالهم في هذه الصناعة.

كما شهد اليوم الأول للمهرجان تنظيم فعاليتي "انفستور كونيكتر Investor Connector" و"ذا بيج إندي زون The Big Indie Zone".

ويتيح المهرجان لجميع الزوار والعائلات وعشاق الألعاب فرصة الاستمتاع بأجواء حماسية استثنائية خلال فعاليات هذه القمة .

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