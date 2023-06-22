اللجنة الأولمبية الدولية تلغي اعترافها باتحاد الملاكمة

المصدر: وكالات

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فشل الاتحاد الدولي للملاكمة، في استئنافه ضد قرار اللجنة الأولمبية الدولية، بسحب الاعتراف الخاص بالاتحاد.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة تم تجريده من استضافة منافسات الملاكمة في أولمبياد طوكيو وباريس، وشكلت اللجنة الأولمبية الدولية مجموعة عمل للملاكمة لإدارة المنافسات، وتم تعليق الاتحاد في 2019 بسبب شكوك إدارية والافتقار للشفافية المالية من بين أشياء أخرى.

وتوصل مجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية لقرار إلغاء الاعتراف بالاتحاد الدولي للملاكمة مطلع الشهر الجاري بسبب مخاوف إدارية ومالية، ومن المقرر أن يتم تأكيده خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس.

وتقدم الاتحاد الدولي للملاكمة باستئناف على الحكم، الذي يمنع الاتحاد من استضافة منافسات الملاكمة المنتظرة في أولمبياد لوس أنجليس 2028 لدى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس).

ولكن "كاس" ذكرت في بيان: "رفض رئيس قسم الاستئنافات بمحكمة التحكيم الرياضي الطلب العاجل الذي تقدم به الاتحاد الدولي للملاكمة لوقف تنفيذ القرار المطعون عليه".

وأضاف: "بناء على ذلك، يظل القرار المطعون عليه سارياً ويظل الاجتماع الاستثنائي للجنة الأولمبية الدولية قائماً".

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