منتخبنا للجودو يترقب قرعة «أولان باتار» اليوم

المصدر: (أولان باتور - البيان)

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تصل بعثة منتخبنا الأول للجودو اليوم للعاصمة المنغولية أولان باتور للمشاركة في بطولة (أولان باتار) غراند سلام للجودو التي تقام هناك اعتباراً من يوم غدٍ وتستمر حتى الأحد المقبل، ضمن بطولات الاتحاد الدولي للجودو الأربع الكبرى.

ويتضمن برنامج بطولة (أولان باتار) غراند سلام للجودو قرعة البطولة التي تحدد موعدها عند الساعة الثانية من ظهر اليوم عبر تقنية الفيديو ، فيما تنطلق منافسات الدور التمهيدي للبطولة صباح يوم غدٍ بصالة (ستيب أرينا) بالعاصمة المنغولية بتصفيات الوزن الخفيف الذي يشهد مشاركتنا في البطولة.

ويرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي وتضم اللاعبة باتسو، واللاعب نارمند بيان.

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