أولف يحتفظ برئاسة «دولي سلة الكراسي» في «كونغرس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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احتفظ الألماني أولف ميهرنيس رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة بمنصبه لدورة جديدة في انتخابات الجمعية العمومية «كونغرس» التي أقيمت في دبي على هامش بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة التي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس وتوج فيها المنتخب الأمريكي بلقب الرجال وهولندا بلقب السيدات.

وقام ماجد العصيمي مدير بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة بتكريم أولف ميهرنيس ورؤساء الوفود وضيوف الحدث خلال حفل العشاء الذي أقامته اللجنة المنظمة مساء أول من أمس بفندق هلتون «الحبتور سيتي».

وألقى أولف ميهرنيس كلمة بمناسبة اختتام بطولة العالم وجه فيها الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم على رعايته الكريمة للحدث وحضوره حفل الافتتاح، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به الإمارات في دعم وتمكين «أصحاب الهمم» ما كان له المردود الإيجابي على مسيرة رياضة هذه الفئة على الصعد كافة، مبيناً أن هذه النجاحات تعزز مكانة الإمارات ودبي في خريطة رياضة أصحاب الهمم العالمية.

وقال: سيفتح المونديال الباب لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة في الدول العربية والخليجية والإمارات بشكل خاص، ما يساهم في انتشار لعبة السلة على الكراسي المتحركة.

نجاح منطقي

وأشار رئيس الاتحاد الدولي إلى أن نجاح البطولة كان منطقياً بعد أن هيأت اللجنة المنظمة كل عوامل النجاح لنسخة دبي في أن تحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها، مثمناً جهود الجميع في تحقيق المراد.

كما وجه ماجد العصيمي الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم راعي الحدث على حضوره للافتتاح ومتابعة سموه، ما كان له الأثر الكبير في هذا النجاح الكبير لمونديال كرة السلة على الكراسي المتحركة الذي استضافته دبي لأول مرة.

وأوضح العصيمي أن دبي قدمت رسائل ملهمة من خلال أصحاب الهمم الذين تخطوا أصعب التحديات وألهموا كل أفراد المجتمع، وستظل هذه الرسائل خالدة في أذهان الجميع.

وثمن مدير البطولة دور الرعاة ومجموعة الحبتور وشركاء النجاح والمؤسسات الداعمة والمتطوعين واللجان العاملة في البطولة والإعلام، مبيناً أن الأدوار قد تكاملت ليرسم «مونديال دبي» الصورة الرائعة والابتسامة على وجوه كل الوفود المشاركة.

واختتم ماجد العصيمي حديثه مؤكداً أن الإمارات ودبي دائماً على قدر التحدي من أجل تحويل الأحلام إلى واقع والمستحيل إلى إنجاز وفق رؤية قيادتنا الرشيدة.

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