32 منتخباً عالمياً في «المونديال المصغر» برأس الخيمة    

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

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تستضيف رأس الخيمة بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم التي تقام للمرة الأولى بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، بمشاركة 32 منتخباً عالمياً موزعين على 8 مجموعات، خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبلين. جاء ذلك خلال حفل القرعة الرسمية لتحديد المجموعات أمس، في «منتجع موفنبيك جزيرة المرجان» برأس الخيمة.

شهد مراسم إجراء قرعة البطولة، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، بحضور راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ وفيليب جودا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة؛ وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والضيوف وسفراء الدول المشاركة الأخرى وممثلي المنظمات التابعة للاتحاد العالمي لكرة القدم المصغرة.

استضافة

من جانبه، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: يسرنا بدء العد التنازلي لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة 2023 في رأس الخيمة، التي ترعاها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بعد إجراء قرعة مشوقة شاهدها آلاف الأشخاص حول العالم، ولا شك أن استضافة هذه البطولة سيعزز سمعة الإمارة كواحدة من أهم وأسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة، وإتاحة الفرصة للفرق والمشجعين من جميع أنحاء العالم اكتشاف إرثنا الرياضي المميز، وحفاوة الضيافة الإماراتية، والوجهات والمغامرات المشوقة والتجارب الثقافية والطبيعية التي تزخر بها رأس الخيمة.

مشاركة

بدوره، قال فيليب جودا، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة: قرارنا باختيار رأس الخيمة لاستضافة هذا الحدث المميز كان في محله، نبارك لجميع الفرق التي تأهلت للمشاركة في البطولة، ونتطلع إلى مشاهدة مباريات حماسية، وكلنا ثقة بأن إرث كأس العالم سيواصل استقطاب المزيد من المشجعين لهذه الرياضة الفريدة، وسيروج للأنشطة الرياضية في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

القرعة

وكشفت القرعة عن جدول مباريات مشوق سيلهب حماس المشجعين في جميع أنحاء العالم؛ حيث تواجه دولة الإمارات المضيفة كازاخستان وغانا والهند في المجموعة «الأولى»، بينما تلعب حاملة اللقب المكسيك في المجموعة الثانية مع غواتيمالا وجورجيا وأيرلندا، وتتنافس في المجموعة «الثالثة» البرازيل مع بلغاريا ومونتينيغرو واليابان، وتلعب الولايات المتحدة الأمريكية - في المجموعة «الرابعة» ضد رومانيا وإسبانيا ولبنان، وتشارك الفرق بأسلوب دورة روبن في دور المجموعات، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية التي تشمل دور الـ16، والدور ربع النهائي، ونصف النهائي، ومباراة البطولة.

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