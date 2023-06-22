«أبوظبي إكستريم».. النسخة الأولى أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) عن إطلاق بطولة «أبوظبي إكستريم» (ADXC )، الفعالية المبتكرة والفريدة من نوعها في عالم الرياضات القتالية في أبوظبي خلال أسبوع أبوظبي للتحدي، والمقرر في أكتوبر المقبل.

تهدف البطولة إلى وضع معايير جديدة لرياضتي الجوجيتسو والجرابلنج لمزجهما مع بعضهما البعض وإخراج منتج جديد يمتلك كل عناصر الجاذبية والإثارة والمتعة للممارسين والمتابعين وعشاق الفنون القتالية، مع توفير فعاليات ترفيهية غير مسبوقة والارتقاء بالمنافسات إلى آفاق جديدة، علماً بأن المنافسات ستقام في قفص مخصص للنزالات.

وجاء الإعلان الرسمي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بحضور عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، رئيس مجلس إدارة شركة الرؤية العالمية للاستثمار (IVI )؛ وسعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ وطارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)؛ ورودريغو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP (الشريك الفني) للبطولة، وأساطير الفنون القتالية ليو فييرا، وبراوليو إستيما، وماكينزي ديرن، وأندريه جالفاو، وجوليو سيزار، وأنجيليكا جالفاو.

وتوجه عبد المنعم الهاشمي بالشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، لدعمه للرياضة والرياضيين، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لمتابعة سموه لمشروع الجوجيتسو الكبير بالدولة وخارجها وتوجيهاته السديدة.

وقال الهاشمي: نفخر بإطلاق بطولة «إكستريم أبوظبي» الفريدة من نوعها، وهي تمثل هدية أبوظبي لعالم الفنون القتالية، حيث تستقطب عشاق هذا النوع من الرياضات من مختلف أنحاء العالم مجدداً إلى أبوظبي بصفتها عاصمة الفنون القتالية العالمية، كما تعكس الفعالية التزام دولة الإمارات بدعم الرياضة وأبرز الرياضيين في العالم، وتسعى البطولة لإحداث تأثير غير مسبوق في القطاع من خلال فتح آفاق جديدة وتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الرياضات القتالية.

وأضاف: بعد أن أطلقنا من قبل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو عام 2008، ثم أبوظبي جراند سلام في 2015، وسلسلة بطولات (AJP) في 2019، نعلن اليوم عن إطلاق بطولة «أبوظبي إكستريم» – لتكون موعداً جديداً للنجاح والتميز في عاصمة الرياضة، نرحب بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ونشكرهم على الشراكة المثمرة معنا في كل المناسبات. دائماً نقدم الجديد.. والبطولة ستكون حديث العالم عندما تنطلق من أبوظبي وتجمع تحت مظلتها كل النجوم والأبطال في مختلف العواصم العالمية، المهمة لن تكون سهلة ونتمنى التوفيق للجميع.

منافسات

تتضمن البطولة إقامة منافسات «سوبر فايتس» يتراوح عددها بين 12 و16 نزالاً، ويتألف كل نزال من 3 جولات وتمتد كل جولة لـ3 دقائق؛ كما طورت البطولة مجموعة من القواعد المبتكرة التي ترتكز على التميز في الاستراتيجيات القتالية بعيداً عن المعايير التقليدية، ما يسهم في إرساء بيئة تدفع الرياضيين إلى مواصلة تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

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