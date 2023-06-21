الإماراتي الزعابي يدير نهائيات وسط آسيا للكاراتيه

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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اختار اتحاد وسط آسيا للكاراتيه، جابر جاسم الزعابي، الحكم الدولي الإماراتي، رئيس لجنة الحكام باتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، لادارة المباريات النهائية لبطولة وسط آسيا التي أقيمت في مدينة بيشكيك بقيرغيزستان.

وأثنت لجنة حكام وسط أسيا على تحكيم الحكم الدولي الزعابي للمباريات الصعبة في نهائيات البطولة، ونجاحه في إخراج المباريات بالشكل المتميز من خلال مردود تحكيمي نال اعجاب واشادة اللجنة، وجميع حكام البطولة.

وتلقى الدولي الزعابي، التهنئة من اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، واعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه واعضاء لجنة حكام الامارات، على اختياره، متمنين له دوام النجاح والتوفيق.

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