«أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية» بدبي تنظم دورات بالكويت

المصدر: دبي - البيان

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وقعت أكاديمية الاتحاد الدولي IFBB للياقة البدنية وبناء الأجسام بمركزها الإقليمي في دبي، اتفاقية تنظيم دورات رياضية في اللياقة البدنية وبناء الأجسام المعتمدة من الاتحاد الدولي IFBB في دولة الكويت الشقيقة، وذلك بالاجتماع الذي أقيم في مقر الأكاديمية في الكويت بحضور المدير العام للأكاديمية المهندس وليد عبدالكريم محمد ومحمد عبدالكريم محمد مدير الشؤون الإدارية ومحمد سامي الصالح ممثل الأكاديمية في الكويت.

من جانبه، تقدم العقيد مهندس (م) عبدالكريم محمد سعيد بالشكر والتقدير إلى رئيس الاتحاد الدولي الدكتور رفائيل سانتوجا، مؤكداً أن إقامة الدورات في دولة الكويت تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية بالأكاديمية بمواصلة نشر الثقافة الرياضية للياقة البدنية وبناء الأجسام وفق المواصفات الدولية الحديثة، مبيناً في الوقت ذاته أن الدورة المقبلة ستنطلق 24 - 23 الجاري، لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام المستوى الثاني بقيادة المحاضر الدولي المهندس وليد عبدالكريم محمد.

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