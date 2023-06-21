منصور بن محمد يعتمد نتائج نظام تصنيف مراكز اللياقة البدنية الأول من نوعه

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي أن التفوق والتميز نهج أرسته القيادة الرشيدة في جميع القطاعات فيما تحول السعي نحو المركز الأول دائما إلى هدف أسمى يتبارى الجميع في الوصول إليه في شتى الميادين، ذلك مع توفير القيادة الرشيدة مختلف أوجه الدعم والرعاية لتمكين الجميع من بلوغ هذا التفوق والمراكز الأولى مع ضمان استدامة النجاحات وتحقيق الإنجازات.

وقال سموه: "العمل في القطاع الرياضي يسير وفق نهج القيادة الرشيدة مع توفيرها لكافة مقومات التفوق الذي يأتي نتيجةً حتميةً لرؤية حكيمة ودعم لا محدود وراء عمل دؤوب من كوادر وطنية مخلصة تضع الوطن نصب أعينها وهي تتنافس فيما بينها على بلوغ أرقى مراتب التميز".

وأضاف سموه: "التنافس القوي بين الأندية والمؤسسات والفرق الرياضية والرياضيين في الدوريات والبطولات المحلية يرتقي بمستوى فرقنا ورياضيينا ويزيد من مهاراتهم وخبراتهم بما ينعكس بالإيجاب على منتخباتنا الوطنية في جميع الرياضات ويعزز تواجدهم على منصات التتويج القارية والدولية".

ودعا سموه إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل ضمان أعلى مستويات التفوق الرياضي، وقال: "الإنجازات الرياضية لا يحققها اللاعبون والمدربون وحدهم، إذ يتحقق الإنجاز بتكامل العمل الإداري مع العمل الفني وجهود اللاعبين وفق منظومة العمل الجماعي الناجح والاستثمار الأمثل للموارد، ولذلك فنحن نعمل دائماً على تطوير كوادرنا الوطنية الإدارية ضمن برامج سنوية وفق أحدث وأنجح الممارسات وصولا الى المستوى الذي ننشده، كما أننا نكرم المتميزين من الشخصيات القيادية في العمل الرياضي والإداريين مع المتميزين من اللاعبين والمدربين ليكون ذلك حافزاً على ضمان استمرارية العطاء والإنجاز ضمن القطاع الرياضي ككل".

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لاجتماع مجلس دبي الرياضي، بحضور معالي مطر الطاير، نائب رئيس المجلس، ومعالي مريم الحمادي، وأعضاء مجلس الإدارة: سامي القمزي، وموزة المري، وجمال حامد المري، وسعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس.

وأعتمد سمو رئيس مجلس دبي الرياضي نتائج الدورة التاسعة من "نموذج دبي للتفوق الرياضي"، وقائمة أسماء رواد العمل الرياضي في دبي الذين سيتم تكريمهم في حفل مميز يُقام غداً (الخميس) في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا في دبي، تقديرا لما تركوه من بصمات واضحة وإرث كبير في القطاع الرياضي، تأكيداً لحرص المجلس على تعزيز التواصل بين الأجيال للحفاظ على المكتسبات الوطنية والاستفادة من المزج بين خبرة وتجارب الرواد وحيوية وطموح الشباب.

وقال سموه: "حققت أندية دبي لكرة القدم وغيرها من الرياضات إنجازات نوعية، ونال أبطالها تكريما وتقديرا كبيرا بداية من لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لفريق شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين وكذلك لقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، بالقيادات الرياضية بفريق حتّا بطل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم والعائد لدوري المحترفين، وسيكون للأبطال حضورهم في حفل تكريم نموذج دبي للتفوق الرياضي الى جانب حضور الفائزين بالفئات التنافسية ورواد العمل الرياضي وأصحاب الإنجازات القيادية بشكل يؤكد تنوع جوانب التفوق في العمل الرياضي وتواصل الأجيال".

فئات ومعايير

يتضمن التكريم ضمن الدورة التاسعة من نموذج دبي للتفوق الرياضي 13 فئة اثنتان منها مخصصة للتكريم الخاص للشخصيات القيادية الرياضية صاحبة الإنجازات ولرواد العمل الرياضي و11 فئة تنافسية مؤسسية وتخصصية وفردية في مختلف الرياضات، هي:

- الجوائز المؤسسية: أفضل نادي رياضي، أفضل شركة كرة قدم، أفضل نادي نوعي.

- الجوائز المتخصصة: أفضل نادي أو شركة في الأداء المؤسسي، أفضل نادي أو شركة في الكفاءة المالية، أفضل مبادرة في الاستثمار الرياضي، وأفضل شركة في رعاية المواهب الرياضية.

- أوسمة التفوق الفردي: أفضل لاعب ناشئ في كرة القدم، أفضل لاعب أو لاعبة ناشئ في الألعاب الفردية، أفضل لاعب أو لاعبة ناشئ في الألعاب الجماعية، وأفضل لاعب أو لاعبة ناشئ من أصحاب الهمم.

وتصدرت الاستدامة في المجال الرياضي عمليات المفاضلة بين المؤسسات وسيكون لها فائز يتم تكريمه في الحفل الى جانب معايير التقييم الأخرى بين الأندية والشركات والتي ينال كل منها وزن ونسبة وهي: الإنجازات التي تنال 40 %، العمليات والإجراءات والتي يبلغ وزنها 25%، والأداء المالي وزنها 25%، والامتثال للنظم واللوائح، ووزنه 10 % من النتيجة النهائية.

وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية

وتم خلال الاجتماع اعتماد نتائج الدورة الثانية من "وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية"، المبادرة الرائدة التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بهدف تعزيز مكانة الرياضة في المدارس وتحفيز إدارات المدارس الحكومية والخاصة بدبي على منح الرياضة المزيد من الاهتمام والرعاية من خلال تشييد المنشآت الرياضية وزيادة الأنشطة الرياضية وغيرها بما ينعكس على صحة وحيوية الطلبة ومنح الطلبة الموهوبين رياضيا الفرصة لممارسة هواياتهم وتطوير مستوياتهم.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: "وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية نموذج رائد لنشر وتعزيز ثقافة الرياضة بين الأجيال الجديدة، وضمان وصحة وحيوية الطلبة... لمسنا مدى اهتمام المدارس بتعزيز الجوانب الرياضية في حياة طلبتها والتنافس للفوز بهذا الوسام المرموق، ويسرنا أن نختار مدرسة حكومية وأخرى خاصة للفوز بالدورة الثانية من الوسام وتكريمها خلال الموسم الدراسي المقبل".

ويتم تقييم المدارس المشاركة وفق أربعة معايير أساسية هي:

- البنيـــة التحتيــــة: مواصفات وجودة وكفاءة المنشآت والمرافق الرياضية المتوفرة: (المسابح ــ الصالات الرياضية) .

- الصحة المستدامة: البرامج والمبادرات وورش العمل وحملات التوعية التي تعزز مفاهيم الرياضة والصحة، والوقاية من أمراض العصر (السكرى والسمنة)، وإدراك أسلوب التغذية السليم من خلال المقاصف المدرسية.

- التميز الرياضي: الأنشطة والدورات والبطولات والمشاركات، والنتائج الرياضية المحققة في المدرسة او خارجها وعلى كافة المستويات المحلية، والإقليمية، والقارية، والدولية.

- الإدارة المدرسية: دعم وحرص الإدارة لتنفيذ برامج ومبادرات النشاط البدني والرياضي والصحي واستقطاب الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة.

تصنيف 5 نجوم لمراكز اللياقة البدنية

كما أعتمد المجلس خلال الاجتماع، نتائج نظام تصنيف مراكز اللياقة البدنية حسب النجوم الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي طوّره مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع خبراء دوليين في اللياقة البدنية وفق أفضل الممارسات العالمية بهدف دعم الاحترافية في قطاع صناعة اللياقة البدنية ورفع جودة خدمات مراكز اللياقة البدنية بدبي.

ووفقاً لنظام التصنيف، يتم تقييم جميع مراكز الياقة البدنية المرخصة في إمارة دبي والمناطق الحرة باستخدام 17 مقياسا معياريا و81 مؤشراً فرعياً لتصنيف المراكز وفق عدد النجوم من فئة 5 نجوم فما أدنى، وقد تم عرض النظام في قمة الشرق الأوسط للياقة البدنية في شهر أكتوبر من العام 2022 وحصل على تفاعل وتقييم ايجابي من أكبر من 1000 مختص في مجال اللياقة البدنية من مختلف دول العالم المشاركين في الحدث.

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