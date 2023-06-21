الأولمبية الإماراتية تطلع على استعدادات الاتحادات الرياضية لأولمبياد "باريس 2024"

المصدر: وام

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اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية على خطط وتحضيرات مجموعة من الاتحادات الرياضية في إطار استعداداتها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية "باريس 2024".

حضر الاجتماعات 4 اتحادات رياضية محتمل تأهلها خلال المرحلة المقبلة إلى أولمبياد "باريس 2024"، عقب انتهاء استحقاقات تجميع النقاط عبر مشاركتها في البطولات المؤهلة التي اعتمدتها الاتحادات الدولية لتلك الألعاب.

وتضم هذه الاتحادات المحتمل تأهلها كل من الرماية، والدراجات، ورفع الأثقال، والترايثلون حيث حضر الاجتماعات التي عُقدت بمقر اللجنة بدبي كل من الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرماية، ومحمد ناصر بن خماس رئيس اتحاد رفع الأثقال، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، وخالد الفهيم رئيس اتحاد الترايثلون.

واستعرض ممثلو الاتحادات الرياضية خلال اجتماعاتهم مجمل التحضيرات والاستعدادات الخاصة لخوض غمار الدورة الأولمبية وما يسبقها من معسكرات إعداد داخلية وخارجية، حيث ناقشت هذه الاتحادات جهودها خلال الفترة الماضية والخطط الفنية وعملية الإعداد وصولاً إلى أولمبياد باريس، مع استعراض أجندة المشاركات المقبلة على مختلف الأصعدة.

كما تعرف الشيخ راشد بن حميد على هامش الاجتماع من إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة إلى نبذة عن استعدادات منتخبي الفروسية والجودو بعد تأهل الأول بالفعل في وقت سابق من العام الجاري إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 بمسابقة قفز الحواجز، حيث خاض منتخب قفز الحواجز معسكراً تدريبياً في ألمانيا بإشراف المدرب الأولمبي خالد العيد، في الـ 5 من يونيو الجاري، ويعد المعسكر ضمن المرحلة الأولى من برنامج الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.

ويستعد منتخبنا الوطني للجودو عبر مجموعة من المشاركات منها بطولتي دوشانبي وآستانا جراند بري بطاجيكستان وكازاخستان، وأولان باتور جراند سلام بمنغوليا، على أن ينتقل شهر يوليو لمعسكر تدريبي آخر في بلغاريا استعدادا لبطولة الماستر التي ستقام في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 4-6 أغسطس بمشاركة أفضل 36 لاعبا من المصنفين في العالم".

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الجهود المبذولة من مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وجميع فرق عملها تعد بادرة إيجابية تبشر بتحقيق نتائج مميزة في أهم محفل رياضي على الإطلاق والذي تتنافس فيه الدول لإبراز قدراتها الرياضية بمشاركة نخبة الرياضيين من جميع أنحاء العالم. وأشاد بما استمع إليه خلال الاجتماعات من تحضيرات جادة، تعكس حجم التركيز نحو تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في رفع راية الوطن بكبرى الاستحقاقات والمحافل.

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