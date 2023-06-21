في أبوظبي.. طرح تذاكر مباريات منتخب أمريكا لكرة السلة

المصدر: البيان

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، توافر تذاكر مباراتي منتخب أمريكا لكرة السلة، مع نظيريه اليوناني والألماني، المحدد إقامتهما 18 و20 أغسطس المقبل، في الاتحاد أرينا.

ويلتقي المنتخبين الألماني واليوناني 19 أغسطس، فيما يتقابل منتخب لبنان مع منتخبي مصر والمكسيك 17 و18 أغسطس، في المكان نفسه، في إطار الأسبوع الدولي لكرة السلة.

وتتوفر تذاكر حضور المباريات الاستعدادية ومباريات الأسبوع العالمي لكرة السلة اعتباراً من اليوم الأربعاء.

واستضافت أبوظبي مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى عام 2022، وتستضيفها في وقت لاحق من العام الجاري 2023، حيث يلتقي فريقا دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز يومي 5 و7 أكتوبر المقبل.

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