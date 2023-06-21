منتخب الدراجات لأصحاب الهمم يستعد لـ 3 بطولات عالمية

المصدر: (دبي - البيان)

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يكثف منتخبنا الوطني للدراجات لأصحاب الهمم استعداداته، للمشاركة في 3 بطولات عالمية خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك في كل من: بطولة العالم في أسكتلندا خلال الفترة من 9 إلى 14 أغسطس المقبل، وفي سباق دولي بإيطاليا من 1 إلى 25 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى دورة الألعاب البارا آسيوية، التي ستقام في الصين من 22 إلى 28 أكتوبر المقبل. وأكد محمد المروي المدير الفني لمنتخبنا الوطني للدراجات الهوائية لأصحاب الهمم أن الفترة المقبلة ستشهد تصاعد وتيرة الاستعدادات لهذه المشاركات.

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