منتخبنا للجودو جاهز لبطولة منغوليا الكبرى

المصدر: آستانا - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استأنف منتخبنا الأول للجودو، أمس، تدريباته في كازاخستان، فور انتهاء بطولة آستانا غراند سلام للجودو لعام 2023 التي اختتمت مؤخراً في مدينة آستانا العاصمة الكازاخية بمشاركة 42 دولة، والتي خرج منها منتخبنا بمكاسب فنية ومعنوية ونقاط غالية في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ويواصل المنتخب تحضيراته بإشراف مدربه فيكتور لاعب المنتخب السابق استعداداً للمشاركة في بطولة اولان باتار غراند سلام للجودو التي تقام في منغوليا خلال الفترة من 23 – 25 يونيو الحالي ضمن بطولات الاتحاد الدولي للجودو الأربع الكبرى.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الامارات للجودو عقب اتصال هاتفي بالسيد ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي رئيس البعثة إن الاتصال جاء بهدف نقل تهنئته ورضاه على أداء منتخبنا الأول خلال منافسات بطولة أستانا الأخيرة والتي تأتي ضمن برنامج المنتخب الأول حتى نهاية 2023 الحالي.. وأشار إلى أن منتخبنا سيشارك في بطولة اولان باتار غراند سلام بلاعبة ولاعب وهما اللاعبة باتسو في وزن تحت 57 كجم، واللاعب نارمند بيان الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم لمزيد من الإعداد والاحتكاك.

وتعقب المشاركة في البطولة إقامة معسكر خاص للمنتخب الأول في جبال بلغاريا استعداداً لبطولة الماستر للجودو التي تقام في بودابست المجرية خلال الفترة من 4- 6 أغسطس المقبل، ويتواصل برنامج المنتخب الأول حتى استضافة بطولة أبوظبي غراند سلام خلال الفترة من 24 – 26 أكتوبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز